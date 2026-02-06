Baltijas balss logotype
В ближайшие ночи вернутся сильные морозы 0 1181

Наша Латвия
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ближайшие ночи вернутся сильные морозы
ФОТО: LETA

Ночь на субботу в Латвии ещё будет сравнительно тёплой, но в последующие ночи мороз усилится, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В субботу местами ожидается небольшой снег, больше осадков — на юге страны. В течение дня во многих районах Латвии выглянет солнце. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и утром составит от -5 до -9 градусов, на севере Видземе — до -13. Днём воздух прогреется до -3..-8 градусов.

В воскресенье и понедельник, по большей части, ожидается солнечная погода, станет холоднее — в ночь на понедельник в большинстве районов страны температура может опуститься до -20..-25 градусов.

Во второй половине следующей недели Латвия окажется на границе между тёплым воздухом на юге и холодным на севере. Скорее всего, тёплый воздух до Латвии не дойдёт. В выходные возможны более обильные осадки.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии будет на 6–7 градусов холоднее нормы, а последующая неделя — примерно на 4 градуса холоднее, чем в среднем в 1991–2020 годах. Периодически ожидается снег.

#климат #погода #Латвия #прогноз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

