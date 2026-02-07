В этом году 46% жителей Латвии планируют приобрести автомобиль, сообщило агентство LETA со ссылкой на проведённый опрос.

Данные опроса также показывают, что большинство покупателей выбирают подержанные транспортные средства, тогда как покупку нового автомобиля рассматривают 12%. Приобрести электромобиль планируют 8% респондентов.

Чаще всего покупку автомобиля планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет — в этой возрастной группе намерение приобрести авто выразили 55% опрошенных. В то же время в возрасте от 60 до 74 лет интерес является самым низким — две трети, или 66% жителей, не планируют покупку автомобиля в ближайшее время.

В регионах в опросе проявляются различия в выборе: в Риге сравнительно чаще рассматривается покупка более экологичных автомобилей, и каждый пятый житель, или 20%, планирует приобрести гибрид или электромобиль. В регионах же доминирует более прагматичный подход — предпочтение отдаётся подержанным бензиновым или дизельным автомобилям, особенно в Курземе (32%) и Латгалии (29%), а также в Земгале и Видземе (в обоих регионах — по 27%), тогда как в Риге покупку подержанного бензинового или дизельного автомобиля рассматривают 19%.

Опрос показал, что в целом решения жителей являются осторожными — стремление сохранить мобильность уравновешивается тщательной оценкой личных финансов.

Опрос провело исследовательское агентство «Norstat Latvija» в декабре 2025 года в формате онлайн-опроса более чем 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.