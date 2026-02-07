Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Деньги в карманах есть! Почти половина латвийцев хотят в 2026 году купить автомобиль 2 463

Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги в карманах есть! Почти половина латвийцев хотят в 2026 году купить автомобиль
ФОТО: LETA

В этом году 46% жителей Латвии планируют приобрести автомобиль, сообщило агентство LETA со ссылкой на проведённый опрос.

Данные опроса также показывают, что большинство покупателей выбирают подержанные транспортные средства, тогда как покупку нового автомобиля рассматривают 12%. Приобрести электромобиль планируют 8% респондентов.

Чаще всего покупку автомобиля планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет — в этой возрастной группе намерение приобрести авто выразили 55% опрошенных. В то же время в возрасте от 60 до 74 лет интерес является самым низким — две трети, или 66% жителей, не планируют покупку автомобиля в ближайшее время.

В регионах в опросе проявляются различия в выборе: в Риге сравнительно чаще рассматривается покупка более экологичных автомобилей, и каждый пятый житель, или 20%, планирует приобрести гибрид или электромобиль. В регионах же доминирует более прагматичный подход — предпочтение отдаётся подержанным бензиновым или дизельным автомобилям, особенно в Курземе (32%) и Латгалии (29%), а также в Земгале и Видземе (в обоих регионах — по 27%), тогда как в Риге покупку подержанного бензинового или дизельного автомобиля рассматривают 19%.

Опрос показал, что в целом решения жителей являются осторожными — стремление сохранить мобильность уравновешивается тщательной оценкой личных финансов.

Опрос провело исследовательское агентство «Norstat Latvija» в декабре 2025 года в формате онлайн-опроса более чем 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Читайте нас также:
#финансы #Латвия #транспорт #регионы #автомобили #электромобили #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    8-го февраля

    а за отопление и электроэнергию эта половина собираеться платить ? а купить новую квартиру и переехать из старой хрущёвки в новый умный дом тоже собираються ? ещё надо создать подушку безопасности ! сьездить в отпуск в тёплые страны и заплатить за образование детей ! и дачу приобрести ! и эллинг и катер ! всё это половина латтвийцев конечно же собираеться приобрести ! а другая половина сможет разве что заплатить за коммуналку свет и отопление ! и в секонд хенде купить себе новые штаны !

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го февраля

    Да, я тоже планирую приобрести себе автомобиль.

    Электрический, с дистанционным управлением, на батарейках, игрушечный в подарок правнукам.

    13
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рейс airBaltic из Дубая в Ригу превратился в 24-часовой ад
Изображение к статье: В Ригу вернется ночной транспорт и его будет в три раза больше!
Изображение к статье: Синоптики обещают отличную погоду
Изображение к статье: Ребенок отбился от рук? Латвийское государство сделает его послушным и внимательным Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео