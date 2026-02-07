Суббота начнется с облачной погоды, а во второй половине дня небо прояснится, и день будет умеренно холодным, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В юго-восточных районах продолжится снегопад, местами снежный покров увеличится на несколько сантиметров. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с северо-востока.

Температура воздуха составит -3...-7 градусов.

В Риге день пройдет без осадков, а к вечеру небо прояснится. Продолжит дуть слабый северо-восточный ветер, температура воздуха составит -3...-5 градусов.