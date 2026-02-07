Граждане России и Беларуси не работают в критической инфраструктуре Рижского свободного порта, Вентспилсского свободного порта, Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) и Рижского аэропорта, выяснило агентство ЛЕТА.

Таким образом, в соответствии с законом о национальной безопасности не было необходимости прекращать трудовые отношения с гражданами России и Беларуси в этих компаниях.

В соответствии с правилами аэропорт "Рига" не принимает на работу граждан России и Беларуси на должности, связанные с доступом к информации или технологическому оборудованию, необходимому для функционирования критической инфраструктуры, сообщили в аэропорту.