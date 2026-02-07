В Латвии 28% населения живут в незастрахованном жилье, а 9% не знают, застраховано ли их жилье, свидетельствуют результаты опроса.

По данным опроса, чаще всего людей беспокоят риски пожара - в 57% случаев. В 43% случаев респондентов беспокоят утечки воды, которые могут быть вызваны, например, прорывом труб или повреждением бытовой техники. Далее следуют ущерб от бурь и непогоды (23%), ущерб от соседей (17%) и кражи (13%).

Отвечая на вопрос о страховании жилья, 28 % респондентов указали, что дом или квартира, в которой они в настоящее время живут, не застрахованы. В том числе 26% семей с детьми до 18 лет проживают в незастрахованных жилищах.

Результаты опроса показывают, что самая высокая доля незастрахованной недвижимости в латвийских регионах - в Латгале, где не застраховано 35,5% жилья. В Курземе не застраховано 35,3% жилья, в Земгале - 32,2%, в Видземе - 27,7%, в Риге - 22,6% жилья.

63% респондентов сказали, что их жилье застраховано, 9% не знают, застрахован ли их дом или квартира.

Опрос проводился в январе 2026 года агентством "Norstat Latvija". В нем участвовали 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.