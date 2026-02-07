Baltijas balss logotype
Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2026
«У меня есть квартира, которую я сдаю в аренду. Новый жилец поинтересовался у меня, почему он платит за вывоз мусора за трех человек, хотя живет один. Расскажите, пожалуйста, где и как я могу выяснить, кто еще задекларировал свое место жительства в принадлежащей мне квартире, и как я могу аннулировать декларацию этих людей. Читатель bb.lv».

Мадара Пуке, руководитель отдела по общественным связям Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ):

Информацию о том, кто декларировал место жительства в недвижимой собственности, владелец этой собственности может проверить или на портале УДГМ (www.pmlp.gov.lv) или на портале Latvija.lv - Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas (Лица, задекларированные в моей собственности или указавшие ее как дополнительный адрес), и является бесплатной.

К сожалению, бывают случаи, когда посторонние лица декларируют свое место жительства в недвижимой собственности, к которой не имеют никакого отношения и без ведома владельца.

Подобные действия считаются нарушением, поскольку в ходе декларирования места жительства человек подтверждает, что предоставленные им сведения являются достоверными. За это нарушение предусматривается денежный штраф в размере до 165 евро. Решение о размере штрафа принимает в каждом конкретном случае то самоуправление, на территории которого произошло нарушение.

Если владелец недвижимости констатировал, что в его недвижимости кто-то незаконно декларировал свое место жительства (в том числе как дополнительный адрес), он (владелец) может обратиться в местное самоуправление с письменным заявлением — просьбой аннулировать данную декларацию.

#недвижимость #спрашиваете — отвечаем #штрафы
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
