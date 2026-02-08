Baltijas balss logotype
А техпаспорт оставь дома: когда латвийские страховщики не заплатят за угнанный автомобиль 3 4063

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: А техпаспорт оставь дома: когда латвийские страховщики не заплатят за угнанный автомобиль

«Слышал, что в Латвии страховые компании в случае угона автомобиля отказываться выплачивать возмещение если в угнанном транспортном средстве владелец случайно оставил технический паспорт. Это действительно так? И означает ли это, что владельцу автомобиля каждый раз, выходя из машины, надо забирать с собой техпаспорт?»

В условиях страховых компаний, как правило, оговаривается, что в случае кражи страховая компенсация либо не выплачивается, либо снижается (например, на 50%), если:

  • владелец транспортного средства или лицо, которое пользуется транспортным средством на основании доверенности, не может предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), ключи зажигания, пульты дистанционного управления противоугонной системой и ключи,

  • если вышеупомянутые предметы были оставлены в легкодоступных местах,

  • если были переданы лицу, укравшему или уничтожившему транспортное средство.

Это стандартное правило, из которого следует, что свидетельство о регистрации вообще не нужно хранить в автомашине.

Если вы на своей машине едете за границу, где все документы должны быть при себе, их также следует хранить в местах, где они будут максимально защищены от риска потери или кражи — например, поясная сумка, которую вы всегда носите с собой, внутренний карман верхней одежды и т. д.

#страхование #спрашиваете — отвечаем #Латвия #безопасность #компенсация #документы
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
(3)
  IO
    Iljuha Oblomоv
    8-го февраля

    При подписании договора о страховании,внимательео прочтите его. Эти договоры,однотипные и там есть пункты,где по договору,машину хранитт и о тех.паспорте,тоже есть пункт!!! Эти правила,действуют практичесски во всех странах эурожопы!!

  Kaija Pavlovske
    Kaija Pavlovske
    8-го февраля

  MK
    Max Kolov
    8-го февраля

