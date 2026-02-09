Baltijas balss logotype
Год реформы: подешевели 90% рецептурных лекарств 0 443

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Год реформы: подешевели 90% рецептурных лекарств

Спустя год после того, как Министерство здравоохранения провело реформу цен на лекарства, можно сделать вывод, что мрачные прогнозы отрасли о массовом закрытии аптек и дефиците лекарств не оправдались.

Средняя цена упаковки рецептурных лекарств снизилась в прошлом году на 17%, а вот в сегменте безрецептурных лекарств цены продолжают расти, сообщила программа Латвийского телевидения "De facto".

Эксперты изучают, можно ли усилить контроль и за ценами на безрецептурные лекарства. В прошлом году государство изменило формулу формирования цен на рецептурные лекарства. Во-первых, было установлено, что цена производителя лекарств не может быть в Латвии выше, чем предложение для соседних стран. Во-вторых, были введены фиксированные наценки для оптовиков и для аптек. Кроме того, был введен сбор за услуги фармацевта, который частично покрывается государством, но 75 центов оплачивает клиент.

В предвыборной атмосфере политики договорились, что для лекарств стоимостью до десяти евро этот сбор полностью оплачивает государство. Изменения планируется ввести с 1 июля. Год назад противники реформы - аптеки и оптовики - рисовали мрачную картину распада фармацевтической отрасли. Однако, как показывают последние данные Министерства здравоохранения, хаоса не произошло. Из 3635 зарегистрированных в настоящее время рецептурных препаратов аптечная цена была снижена на 3285 препаратов (90%), повышена на 344 препарата, а для шести препаратов не изменилась.

Повышение цен, как и ожидалось, наблюдается в самой дешевой ценовой группе - до пяти евро, где цены выросли в среднем на 21% или на 0,50 евро. Препараты в ценовой группе 5-10 евро подешевели на 0,92 евро. Цены на препараты дороже 10 евро снизились примерно на одну пятую. Однако давление со стороны отрасли не ослабевает - теперь оптовые торговцы требуют повышения допустимых наценок на более дорогие лекарства.

#аптеки #цены #министерство здравоохранения #лекарства #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
