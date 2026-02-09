В понедельник из-за ледяного тумана и очень низкой температуры воздуха задерживаются вылетающие из Риги рейсы латвийской национальной авиакомпании airBaltic, следует из опубликованной авиакомпанией информации.
Авиакомпания прогнозирует, что погодные условия в ближайшее время улучшатся и вылеты смогут возобновиться.
Одновременно возможны задержки и прибывающих рейсов, поскольку нарушена работа вылетающих рейсов. Пассажиров затронутых рейсов проинформируют, говорится в сообщении авиакомпании.
