Baltijas balss logotype
Lux Express отменяет вечерние рейсы Таллин — Петербург 1 984

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2026
grani.lv
Изображение к статье: Lux Express отменяет вечерние рейсы Таллин — Петербург

Временное ночное закрытие пунктов пропуска на юго-восточной границе Эстонии и России повлияет на работу автобусных перевозчиков.

В частности, Lux Express скорректирует расписание рейсов между Таллином и Санкт-Петербургом, сообщает ERR.

Согласно решению властей Эстонии, с 24 февраля 2026 года пограничные пункты Лухамаа и Койдула будут работать только с 7:00 до 19:00.

Ограничения вводятся сроком на три месяца и связаны с усилением охраны границы.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подчеркивает, что цель данной меры - не экономия средств, а перераспределение ресурсов для более эффективного контроля и патрулирования границы.

В Lux Express сообщили, что в связи с изменением режима работы погранпунктов компания отменяет вечерние рейсы, проходящие через погранпункт Лухамаа.

«С 24 февраля мы вынуждены отменить вечерние рейсы между Таллином и Санкт-Петербургом. Около 300 пассажиров, которые уже приобрели билеты, будут заранее проинформированы об изменениях», - заявил директор Lux Express Grupp Ингмар Роос. Власти Эстонии отмечают, что возможность пересечения границы для пассажиров сохраняется, однако при планировании поездок необходимо учитывать новые часы работы пограничных пунктов.

Новые ограничения затронут также приграничный бизнес - фирмы, предлагающие услуги в зонах ожидания на границе. В результате санкций грузопоток через сухопутную границу между Эстонией и Россией уже сократился примерно в 10 раз, и сейчас и в Лухамаа, и в Койдула за сутки проходит не более десяти крупнотоннажных автомобилей.

В то же время министр внутренних дел считает, что для операторов приграничных парковок и зон ожидания изменения не будут критичными, поскольку объёмы перевозок значительно снизились ещё ранее.

Как пишет ERR, действия эстонских властей согласованы с Латвией. Речь идёт о том, чтобы не увеличивать пропускную способность латвийских пограничных пунктов и тем самым сохранить общее давление на российскую сторону.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • 010725
    010725
    9-го февраля

    Новый способ давления на Россию: выколем ка мы, эстонцы, себе по одному глазу - пусть русским будет стыдно, что у них в соседях страна одноглазых.

    22
    1

Видео