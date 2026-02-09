Baltijas balss logotype
Не по-людски... Омбудсмен об увольнении граждан России и Беларуси без выходного пособия

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2026
LETA
Изображение к статье: Не по-людски... Омбудсмен об увольнении граждан России и Беларуси без выходного пособия
ФОТО: LETA

Государство имеет право и обязанность устанавливать повышенные требования безопасности к лицам, занятым в объектах критической инфраструктуры, в том числе предусматривать ограничения на трудоустройство граждан отдельных стран. Однако реализация таких решений должна соответствовать закреплённым в Конституции (Сатверсме) принципам правового доверия, соразмерности и социальной ответственности, сообщила омбудсмен Карина Палкова.

«Соображения национальной безопасности в демократическом и правовом государстве могут быть легитимным основанием для подобных ограничений», — отметила Палкова.

В то же время она подчёркивает, что лицо, которое было трудоустроено законно, платило налоги и добросовестно выполняло свои трудовые обязанности, вправе рассчитывать на то, что государство при изменении правового регулирования не возложит на него несоразмерную и внезапную нагрузку без переходных механизмов.

По словам Палковой, сам по себе факт того, что прекращение трудовых отношений происходит в соответствии с частью пятой статьи 115 Трудового закона и формально не предусматривает выплату выходного пособия, ещё не означает, что ситуация полностью соответствует требованиям прав человека.

«На мой взгляд, проблема в данном случае заключается не столько в действиях работодателя, сколько в выбранном законодателем регулировании и последствиях его применения», — заявила омбудсмен.

Она также отмечает, что если человек теряет работу не вследствие собственных действий, вины или профессиональной непригодности, а в результате введённого государством общего запрета, возникает вопрос о том, не ограничивается ли несоразмерно его право на социальную защиту и не нарушается ли принцип правового доверия. Особенно это актуально в случаях, когда регулирование вступает в силу быстро — без достаточного переходного периода, своевременного информирования или компенсирующих механизмов.

По мнению омбудсмена, в демократическом и правовом государстве государство не может полностью дистанцироваться от социальных последствий собственных решений в сфере безопасности. В таких ситуациях законодателю следовало бы рассмотреть альтернативные решения — например, установление адекватного переходного периода, выплату выходного пособия или иные инструменты социальной защиты, чтобы обеспечить справедливый баланс между общественной безопасностью и основными правами личности.

«О запрете на работу граждан отдельных государств на объектах критической инфраструктуры было известно заранее, и, соответственно, у этих людей была возможность предпринять шаги для смягчения последствий таких требований», — отметила Палкова.

Ранее сообщалось, что Даугавпилсская региональная больница в последний рабочий день января уволила почти 50 сотрудников — граждан России и Беларуси.

В больнице пояснили, что прекращение трудовых отношений напрямую связано с требованиями Закона о национальной безопасности, регулирующего защиту критической инфраструктуры. Данная норма предусматривает, что граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C, а также на объектах критической инфраструктуры особой значимости на европейском уровне, если работа предполагает доступ к информации или технологическим системам, имеющим значение для функционирования такой инфраструктуры. Такое трудоустройство допускается лишь в исключительных случаях — с отдельного разрешения органов государственной безопасности.

Поскольку больница является объектом критической инфраструктуры, учреждение обязано обеспечивать соблюдение нормативных требований в сфере национальной безопасности.

С учётом указанных ограничений трудовые отношения были прекращены с 49 работниками. Увольнения произведены на основании части пятой статьи 115 Трудового закона, которая обязывает работодателя немедленно прекратить трудовые отношения, если трудоустройство работника запрещено законом и невозможно, с его согласия, предоставить другую подходящую работу.

Также сообщалось, что в Valsts darba inspekcija (Государственной трудовой инспекции), комментируя невыплату выходного пособия уволенным сотрудникам больницы, разъяснили агентству LETA: в случаях, когда основанием прекращения трудовых отношений является часть пятая статьи 115 Трудового закона и действует законный запрет на трудоустройство, работодатель не обязан выплачивать выходное пособие.

«Соответственно, не усматривается нарушение норм трудового законодательства, в связи с которым следовало бы проводить проверку», — заявила руководитель отдела поддержки клиентов инспекции Даце Стивриня.

#права человека #увольнение #национальная безопасность #Беларусь #Россия #Омбудсмен
(13)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    9-го февраля

    Все страны могут уволит мигранта-гастарбайтера.Нравица или нет.Нация не причем здес.

    0
    0
  • З
    Злой
    9-го февраля

    Обхуедсмену- а тебя тот факт что людей по гражданству увольняют с работы не волнует? Небось скоро и за неграждан возьмутся.

    10
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го февраля

    из ГосАкт СССР за 01.24 В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза ССР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе ССР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза ССР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом ССР как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом ССР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рейха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны.

    3
    7
  • EB
    Emigrants Berzins
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го февраля

    Пациент, кто вас опять выпустил?

    6
    1
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    9-го февраля

    Смотря кто люди, русские и русскоговорящие это второй сорт, ака нелюди по их определению, так что норм

    24
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го февраля

    ГестапЛаг

    33
    2
  • Д
    Добрый
    9-го февраля

    Полностью согласен с обмудсменом.Не по-людски.

    36
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    Добрый
    9-го февраля

    Ну и что согласен? А что обудсмен сделал, что бы такое больше не повторялось?

    18
    1
  • Д
    Дед
    9-го февраля

    Все больше напоминают порядки Германии после 1933 года, когда евреям запретили работать в определенных областях.

    84
    1
  • A
    Aleks
    Дед
    9-го февраля

    Кстати,в СССР тоже запрещали работать евреям в различных областях,особенно на чиновничьих должностях,в КГБ и на должностях в армии.Была 5 графа и ведь не зря,потому что как писала бывший комиссар молодежного движения ,,Наши,,Эпштейну-работать надо то́лько с евреями и набирать везде евреев. Путин,видимо,делает тоже самое и виден результат.Как не коррупционер так еврей... Сталин молодец.Пойте,танцуйте,пишите книги и работайте в науке,что поощрялось ,хорошо оплачивалось и имелось ещё много привелегий. Но в политику-ни-ни...И это правильно...Получается просто мафиозная структура ,где одни родственники как раньше в ЧК времён Троцкого 😈🔯

    2
    8
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го февраля

    Не по-людски...?

    == Есть более точное определение: - по - скотски!

    134
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го февраля

    ........связано с требованиями Закона о национальной безопасности.....

    А о какой национальности, конкретно, идёт речь? Почему не сказано?

    67
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    9-го февраля

    Хотел бы ещё узнать, Латвия страна многонациональная. Здесь проживают индусы, пакистанцы, узбеки, таджики. И что, разве на них здесь кто-то нападает?

    53
    2
Читать все комментарии

