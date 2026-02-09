Государство имеет право и обязанность устанавливать повышенные требования безопасности к лицам, занятым в объектах критической инфраструктуры, в том числе предусматривать ограничения на трудоустройство граждан отдельных стран. Однако реализация таких решений должна соответствовать закреплённым в Конституции (Сатверсме) принципам правового доверия, соразмерности и социальной ответственности, сообщила омбудсмен Карина Палкова.

«Соображения национальной безопасности в демократическом и правовом государстве могут быть легитимным основанием для подобных ограничений», — отметила Палкова.

В то же время она подчёркивает, что лицо, которое было трудоустроено законно, платило налоги и добросовестно выполняло свои трудовые обязанности, вправе рассчитывать на то, что государство при изменении правового регулирования не возложит на него несоразмерную и внезапную нагрузку без переходных механизмов.

По словам Палковой, сам по себе факт того, что прекращение трудовых отношений происходит в соответствии с частью пятой статьи 115 Трудового закона и формально не предусматривает выплату выходного пособия, ещё не означает, что ситуация полностью соответствует требованиям прав человека.

«На мой взгляд, проблема в данном случае заключается не столько в действиях работодателя, сколько в выбранном законодателем регулировании и последствиях его применения», — заявила омбудсмен.

Она также отмечает, что если человек теряет работу не вследствие собственных действий, вины или профессиональной непригодности, а в результате введённого государством общего запрета, возникает вопрос о том, не ограничивается ли несоразмерно его право на социальную защиту и не нарушается ли принцип правового доверия. Особенно это актуально в случаях, когда регулирование вступает в силу быстро — без достаточного переходного периода, своевременного информирования или компенсирующих механизмов.

По мнению омбудсмена, в демократическом и правовом государстве государство не может полностью дистанцироваться от социальных последствий собственных решений в сфере безопасности. В таких ситуациях законодателю следовало бы рассмотреть альтернативные решения — например, установление адекватного переходного периода, выплату выходного пособия или иные инструменты социальной защиты, чтобы обеспечить справедливый баланс между общественной безопасностью и основными правами личности.

«О запрете на работу граждан отдельных государств на объектах критической инфраструктуры было известно заранее, и, соответственно, у этих людей была возможность предпринять шаги для смягчения последствий таких требований», — отметила Палкова.

Ранее сообщалось, что Даугавпилсская региональная больница в последний рабочий день января уволила почти 50 сотрудников — граждан России и Беларуси.

В больнице пояснили, что прекращение трудовых отношений напрямую связано с требованиями Закона о национальной безопасности, регулирующего защиту критической инфраструктуры. Данная норма предусматривает, что граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C, а также на объектах критической инфраструктуры особой значимости на европейском уровне, если работа предполагает доступ к информации или технологическим системам, имеющим значение для функционирования такой инфраструктуры. Такое трудоустройство допускается лишь в исключительных случаях — с отдельного разрешения органов государственной безопасности.

Поскольку больница является объектом критической инфраструктуры, учреждение обязано обеспечивать соблюдение нормативных требований в сфере национальной безопасности.

С учётом указанных ограничений трудовые отношения были прекращены с 49 работниками. Увольнения произведены на основании части пятой статьи 115 Трудового закона, которая обязывает работодателя немедленно прекратить трудовые отношения, если трудоустройство работника запрещено законом и невозможно, с его согласия, предоставить другую подходящую работу.

Также сообщалось, что в Valsts darba inspekcija (Государственной трудовой инспекции), комментируя невыплату выходного пособия уволенным сотрудникам больницы, разъяснили агентству LETA: в случаях, когда основанием прекращения трудовых отношений является часть пятая статьи 115 Трудового закона и действует законный запрет на трудоустройство, работодатель не обязан выплачивать выходное пособие.

«Соответственно, не усматривается нарушение норм трудового законодательства, в связи с которым следовало бы проводить проверку», — заявила руководитель отдела поддержки клиентов инспекции Даце Стивриня.