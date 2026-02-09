Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Доступ закрыт к сайтам "buryatia.mid.ru", "eurasiaru.org", "19rusinfo.ru", "historyrussia.org" и "rshu.ru".

НСЭСМИ получил информацию от компетентного государственного органа о том, что содержание, распространяемое на этих сайтах, противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. Сайты распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, укрепляют благоприятное понимание истории России, а также формируют чувство принадлежности и общее позитивное отношение к России.

Это может негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку латвийским государством независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подобные решения об ограничении доступа к российским пропагандистским сайтам НСЭСМИ принимал и ранее.