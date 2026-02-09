Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Новости Бурятии» - в Латвии закрыли доступ еще к пяти российским пропагандистским сайтам 4 1015

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2026
LETA
Изображение к статье: «Новости Бурятии» - в Латвии закрыли доступ еще к пяти российским пропагандистским сайтам

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Доступ закрыт к сайтам "buryatia.mid.ru", "eurasiaru.org", "19rusinfo.ru", "historyrussia.org" и "rshu.ru".

НСЭСМИ получил информацию от компетентного государственного органа о том, что содержание, распространяемое на этих сайтах, противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. Сайты распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, укрепляют благоприятное понимание истории России, а также формируют чувство принадлежности и общее позитивное отношение к России.

Это может негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку латвийским государством независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подобные решения об ограничении доступа к российским пропагандистским сайтам НСЭСМИ принимал и ранее.

Читайте нас также:
#пропаганда #Украина #Латвия #нсэсми
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
0
1
3

Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    9-го февраля

    Неужели они до сих пор думают что что-то закрывают? Может это фобия какая-то, считаешь что закрываешь, а на самом деле сам себе говоришь- я закрыл, я закрыл, а все смотрят в то же время, как они смешны!

    2
    0
  • ПП
    Просто Прохожий
    9-го февраля

    Зашёл посмотреть, что это такое, rshu.ru ради интереса. Так это вообще РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ чем не угодил светлым головам?

    17
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    9-го февраля

    Чушь какая-то. Забаньте сразу весь RU-сегмент и делов-то. А то забанили очередные сайты, о существовании которых в Латвии узнали тольке после бана. И ведь кто-то зарплату получает за подобную деятельность, соцпакет и вот это вот всё.

    38
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Emigrants Berzins
    9-го февраля

    получил информацию от компетентного государственного органа

    == Конкретно, от какого такого "компетентного?"

    13
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео