Пугающая тенденция: сколько людей в Латвии борются со склонностью к сексуальному насилию над детьми 2 708

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Пугающая тенденция: сколько людей в Латвии борются со склонностью к сексуальному насилию над детьми

Вопрос безопасности детей и сексуального насилия в Латвии получил новую актуальность после того, как стало известно число людей, которые за очень короткое время воспользовались возможностью анонимно участвовать в программе самопомощи.

С ноября прошлого года сайт, созданный для снижения тяги к материалам сексуального насилия над детьми, в Латвии уже использовали 211 человек, сообщает "360TV Ziņas".

Центр Dardedze предлагает анонимную онлайн-программу самопомощи «ReDirection», главная цель которой — уменьшить стремление людей искать и просматривать материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми. Программа специально ориентирована на группу людей, у которых возникли мысли или склонность к такому контенту, а также на лиц, которые из-за подобных преступлений уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В основе программы лежат принципы когнитивно-поведенческой терапии. Этот метод побуждает человека самостоятельно анализировать свое поведение и понимать его причины. Представитель центра Dardedze Анда Авена указывает на прямую связь между цифровым контентом и физической угрозой — данные показывают, что почти половина тех, кто регулярно потребляет материалы сексуального насилия над детьми, задумывались о том, чтобы вступить в контакт с реальными детьми. Таким образом, снижение этой тенденции в цифровой среде напрямую снижает риск физического насилия в обществе.

Поскольку программа полностью анонимна, получить точные данные о ее пользователях невозможно, однако аналогичные исследования в Финляндии позволяют наметить потенциальный профиль. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Эксперты объясняют, что часть таких людей изначально ищет все более экстремальный порнографический контент, поскольку обычный уже не дает ожидаемой стимуляции. Также среди пользователей есть люди, которые сами в детстве пострадали от сексуального насилия, что привело к тяжелым психологическим последствиям и нарушениям влечений.

По мнению центра, 211 пользователей за несколько месяцев — это значительное число. Оно свидетельствует о том, что в обществе существует большая потребность в таком виде поддержки, и каждый шаг по снижению подобных склонностей считается победой в борьбе за то, чтобы в Латвии пострадало меньше детей.

#Латвия #профилактика #поддержка #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го февраля

    Пока никто из Сейма не обратился - работа не засчитана.

    14
    1
  • A
    Aleks
    9-го февраля

    Где то вычитал,что от пидораса до педофила полшага.Из ,,Прогрессивных никто не обращался,,?👽 Кстати,в Израиле больше всего различных извращенцев,чем в других странах,потому что сьежавших педофилов Израиль не выдает как и убивцев,пусть не явно ,а отдававших приказы. Тот же Невзлин,соратник Ходорковского. Доказана связь с несколькими убийствами,включая мэра Нефтеюганска и что?! Любой еврей-преступник может убить,украсть,изнасиловать ребенка и спокойно будет жить в Израиле,зная ,что его не выдадут.🔯😈👽

    9
    4

