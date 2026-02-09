«Хотелось бы узнать как застраховать многоквартирный дом, точнее, общее имущество. Например, такие объекты, как асфальтовое покрытие со стороны улицы, шлагбаумы/ворота автоматические, освещение двора и т. д. Какие риски можно страховать и, напротив, какие риски не страхует ни одна страхования компания? Читатель bb.lv»
Группы объектов
В зависимости от того, что указано в страховом полисе в качестве объекта страхования - квартира, частный дом или совместное имущество (многоквартирный дом), — застраховать можно:
-
Домофон
-
Камеры видеонаблюдения
-
Отопительное оборудование
-
Электрический распределительный щит
-
Входные двери
-
Лифт/лифтовое оборудование
-
Перила на входе
-
Перила крыльца
Данная группа объектов классифицируется как конструктивные элементы здания и внутренние и внешние инженерные коммуникационные системы. При страховании квартиры также страхуются юридически связанные с ней идеальные доли общего имущества (помещения общего пользования, двери, крыша, лифты, лестничные клетки).
- К группе элементы благоустройства территории относятся: автоматические шлагбаумы, автоматические ворота, калитки, элементы освещения двора, скамейки во дворе. Все перечисленные объекты, а также навесы, почтовые ящики, ограждения, садовые камины, бассейн, ворота и их автоматика, пешеходные дорожки, наружное освещение, покрытия и т. д. является элементами благоустройства территории.
Они также подлежат страхованию, если находятся на земельном участке, относящемся к зданию, или связаны с ним непосредственно.
-
Насаждения являются элементами озеленения территории, и они тоже могут быть застрахованы, за исключением однолетних растений. Насаждения можно застраховать только от отдельных рисков — например, от пожара, от повреждения в результате наезда транспортного средства, от действий третьих лиц.
-
Указатели (например, знак «вход только по пропускам»). Это можно классифицировать как имущество, находящееся на территории, относящейся к жилому зданию (например, во дворе), если оно предназначено для использования вне здания. Имущество, находящееся за пределами страховой территории, страхуется только в том случае, если это прямо предусмотрено договором и условиями страхования.
-
Асфальтовое покрытие (со стороны улицы или во дворе) одни страховщики причисляют данные объекты к элементам благоустройства территории, а другие относят к местам парковки или дорожкам, — то есть, считают эти объекты неделимыми и функционально связанными с домом, поскольку они расположены на том же земельном участке, что и многоквартирный дом и, соответственно, принадлежат совладельцам дома.
Для каждой из вышеупомянутых групп объектов, как правило, устанавливаются определённые подлимиты: например, 1 000 евро, 10 000 евро и т. д. в одном страховом периоде. Страхование распространяется на все указанные объекты только в том случае, если они однозначно включены и отмечены в страховом полисе, а также если это предусмотрено условиями страхования. Важно отметить, что условия у каждой страховой компании различаются.
Имущество может быть застраховано от следующих рисков:
-
стихийные бедствия (например, землетрясение, молния, буря, наводнение, ливни, град, сильный снегопад);
-
риски, связанные с возгоранием (пожар, взрыв, удар молнии);
-
утечка воды, аварии инженерных коммуникаций;
-
случайные или противоправные действия третьих лиц (например, кража, вандализм, ограбление, ремонтные работы у соседей, происшествия, связанные с транспортным средством и др.);
-
перебои в электроснабжении, перенапряжение;
-
падение предметов;
-
разбитие остекления;
-
другие риски: столкновение, авария с участием транспортного средства, электронные риски, ущерб, причинённый арендаторами, обледенение надземных инженерных коммуникаций, обвал грунта, ущерб в результате потери дохода от аренды, страхование домашних животных, помощь по дому.
Есть исключения
Если объект застрахован «от всех рисков», то страховщик, как правило, возмещает убытки, возникшие в результате любых внезапных и непредвиденных внешних воздействий, за исключением случаев, указанных в разделе «исключения».
В свою очередь, риски, не подлежащие страхованию, указываются в соответствующих условиях. Чаще всего отказ в страховании может быть последовать, если речь идет о:
-
зданиях, находящихся в аварийном состоянии, и квартирах в таких зданиях;
-
квартирах, используемых для коммерческой деятельности;
-
квартирах, сдаваемых в краткосрочную аренду;
-
самовольно построенных или перестроенных объектах.
-
убытки, возникшие в результате длительных, постепенных процессов — естественного износа, коррозии, истирания, образования плесени и т. п.;
-
нарушения требований эксплуатации, установленных нормативными актами Латвийской Республики или инструкциями по использованию конкретного объекта;
-
изменения уровня грунтовых вод либо переполнения систем ливневок или канализации;
-
проникновения осадков в здание через крышу, окна, двери, швы недвижимости, фундаменты, гидроизоляцию и другие конструкции и т. п.
