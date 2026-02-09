Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? 0 1923

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит?
ФОТО: depositphotos

«Хотелось бы узнать как застраховать многоквартирный дом, точнее, общее имущество. Например, такие объекты, как асфальтовое покрытие со стороны улицы, шлагбаумы/ворота автоматические, освещение двора и т. д. Какие риски можно страховать и, напротив, какие риски не страхует ни одна страхования компания? Читатель bb.lv»

Группы объектов

В зависимости от того, что указано в страховом полисе в качестве объекта страхования - квартира, частный дом или совместное имущество (многоквартирный дом), — застраховать можно:

  • Домофон

  • Камеры видеонаблюдения

  • Отопительное оборудование

  • Электрический распределительный щит

  • Входные двери

  • Лифт/лифтовое оборудование

  • Перила на входе

  • Перила крыльца

Данная группа объектов классифицируется как конструктивные элементы здания и внутренние и внешние инженерные коммуникационные системы. При страховании квартиры также страхуются юридически связанные с ней идеальные доли общего имущества (помещения общего пользования, двери, крыша, лифты, лестничные клетки).

  • К группе элементы благоустройства территории относятся: автоматические шлагбаумы, автоматические ворота, калитки, элементы освещения двора, скамейки во дворе. Все перечисленные объекты, а также навесы, почтовые ящики, ограждения, садовые камины, бассейн, ворота и их автоматика, пешеходные дорожки, наружное освещение, покрытия и т. д. является элементами благоустройства территории.

Они также подлежат страхованию, если находятся на земельном участке, относящемся к зданию, или связаны с ним непосредственно.

  • Насаждения являются элементами озеленения территории, и они тоже могут быть застрахованы, за исключением однолетних растений. Насаждения можно застраховать только от отдельных рисков — например, от пожара, от повреждения в результате наезда транспортного средства, от действий третьих лиц.

  • Указатели (например, знак «вход только по пропускам»). Это можно классифицировать как имущество, находящееся на территории, относящейся к жилому зданию (например, во дворе), если оно предназначено для использования вне здания. Имущество, находящееся за пределами страховой территории, страхуется только в том случае, если это прямо предусмотрено договором и условиями страхования.

  • Асфальтовое покрытие (со стороны улицы или во дворе) одни страховщики причисляют данные объекты к элементам благоустройства территории, а другие относят к местам парковки или дорожкам, — то есть, считают эти объекты неделимыми и функционально связанными с домом, поскольку они расположены на том же земельном участке, что и многоквартирный дом и, соответственно, принадлежат совладельцам дома.

Для каждой из вышеупомянутых групп объектов, как правило, устанавливаются определённые подлимиты: например, 1 000 евро, 10 000 евро и т. д. в одном страховом периоде. Страхование распространяется на все указанные объекты только в том случае, если они однозначно включены и отмечены в страховом полисе, а также если это предусмотрено условиями страхования. Важно отметить, что условия у каждой страховой компании различаются.

Имущество может быть застраховано от следующих рисков:

  • стихийные бедствия (например, землетрясение, молния, буря, наводнение, ливни, град, сильный снегопад);

  • риски, связанные с возгоранием (пожар, взрыв, удар молнии);

  • утечка воды, аварии инженерных коммуникаций;

  • случайные или противоправные действия третьих лиц (например, кража, вандализм, ограбление, ремонтные работы у соседей, происшествия, связанные с транспортным средством и др.);

  • перебои в электроснабжении, перенапряжение;

  • падение предметов;

  • разбитие остекления;

  • другие риски: столкновение, авария с участием транспортного средства, электронные риски, ущерб, причинённый арендаторами, обледенение надземных инженерных коммуникаций, обвал грунта, ущерб в результате потери дохода от аренды, страхование домашних животных, помощь по дому.

Есть исключения

Если объект застрахован «от всех рисков», то страховщик, как правило, возмещает убытки, возникшие в результате любых внезапных и непредвиденных внешних воздействий, за исключением случаев, указанных в разделе «исключения».

В свою очередь, риски, не подлежащие страхованию, указываются в соответствующих условиях. Чаще всего отказ в страховании может быть последовать, если речь идет о:

  • зданиях, находящихся в аварийном состоянии, и квартирах в таких зданиях;

  • квартирах, используемых для коммерческой деятельности;

  • квартирах, сдаваемых в краткосрочную аренду;

  • самовольно построенных или перестроенных объектах.

  • убытки, возникшие в результате длительных, постепенных процессов — естественного износа, коррозии, истирания, образования плесени и т. п.;

  • нарушения требований эксплуатации, установленных нормативными актами Латвийской Республики или инструкциями по использованию конкретного объекта;

  • изменения уровня грунтовых вод либо переполнения систем ливневок или канализации;

  • проникновения осадков в здание через крышу, окна, двери, швы недвижимости, фундаменты, гидроизоляцию и другие конструкции и т. п.

Читайте нас также:
#страхование #спрашиваете — отвечаем #ущерб
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео