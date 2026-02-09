«Хотелось бы узнать как застраховать многоквартирный дом, точнее, общее имущество. Например, такие объекты, как асфальтовое покрытие со стороны улицы, шлагбаумы/ворота автоматические, освещение двора и т. д. Какие риски можно страховать и, напротив, какие риски не страхует ни одна страхования компания? Читатель bb.lv»

Группы объектов

В зависимости от того, что указано в страховом полисе в качестве объекта страхования - квартира, частный дом или совместное имущество (многоквартирный дом), — застраховать можно:

Домофон

Камеры видеонаблюдения

Отопительное оборудование

Электрический распределительный щит

Входные двери

Лифт/лифтовое оборудование

Перила на входе

Перила крыльца

Данная группа объектов классифицируется как конструктивные элементы здания и внутренние и внешние инженерные коммуникационные системы. При страховании квартиры также страхуются юридически связанные с ней идеальные доли общего имущества (помещения общего пользования, двери, крыша, лифты, лестничные клетки).

К группе элементы благоустройства территории относятся: автоматические шлагбаумы, автоматические ворота, калитки, элементы освещения двора, скамейки во дворе. Все перечисленные объекты, а также навесы, почтовые ящики, ограждения, садовые камины, бассейн, ворота и их автоматика, пешеходные дорожки, наружное освещение, покрытия и т. д. является элементами благоустройства территории.

Они также подлежат страхованию, если находятся на земельном участке, относящемся к зданию, или связаны с ним непосредственно.

Насаждения являются элементами озеленения территории, и они тоже могут быть застрахованы, за исключением однолетних растений. Насаждения можно застраховать только от отдельных рисков — например, от пожара, от повреждения в результате наезда транспортного средства, от действий третьих лиц.

Указатели (например, знак «вход только по пропускам»). Это можно классифицировать как имущество, находящееся на территории, относящейся к жилому зданию (например, во дворе), если оно предназначено для использования вне здания. Имущество, находящееся за пределами страховой территории, страхуется только в том случае, если это прямо предусмотрено договором и условиями страхования.

Асфальтовое покрытие (со стороны улицы или во дворе) одни страховщики причисляют данные объекты к элементам благоустройства территории, а другие относят к местам парковки или дорожкам, — то есть, считают эти объекты неделимыми и функционально связанными с домом, поскольку они расположены на том же земельном участке, что и многоквартирный дом и, соответственно, принадлежат совладельцам дома.

Для каждой из вышеупомянутых групп объектов, как правило, устанавливаются определённые подлимиты: например, 1 000 евро, 10 000 евро и т. д. в одном страховом периоде. Страхование распространяется на все указанные объекты только в том случае, если они однозначно включены и отмечены в страховом полисе, а также если это предусмотрено условиями страхования. Важно отметить, что условия у каждой страховой компании различаются.

Имущество может быть застраховано от следующих рисков:

стихийные бедствия (например, землетрясение, молния, буря, наводнение, ливни, град, сильный снегопад);

риски, связанные с возгоранием (пожар, взрыв, удар молнии);

утечка воды, аварии инженерных коммуникаций;

случайные или противоправные действия третьих лиц (например, кража, вандализм, ограбление, ремонтные работы у соседей, происшествия, связанные с транспортным средством и др.);

перебои в электроснабжении, перенапряжение;

падение предметов;

разбитие остекления;

другие риски: столкновение, авария с участием транспортного средства, электронные риски, ущерб, причинённый арендаторами, обледенение надземных инженерных коммуникаций, обвал грунта, ущерб в результате потери дохода от аренды, страхование домашних животных, помощь по дому.

Есть исключения

Если объект застрахован «от всех рисков», то страховщик, как правило, возмещает убытки, возникшие в результате любых внезапных и непредвиденных внешних воздействий, за исключением случаев, указанных в разделе «исключения».

В свою очередь, риски, не подлежащие страхованию, указываются в соответствующих условиях. Чаще всего отказ в страховании может быть последовать, если речь идет о: