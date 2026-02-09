Baltijas balss logotype
Врача, который лечил Навального, лишили работы в Латвии из-за российского паспорта

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2026
currenttime.tv
Изображение к статье: Врача, который лечил Навального, лишили работы в Латвии из-за российского паспорта

"Не видим оснований делать для вас исключение". Врачу, который спасал в России Навального, отказывают в работе в Латвии.

Александр Полупан – российский врач из Омска, анестезиолог-реаниматолог. Он – один из тех, кто спасал российского оппозиционера Алексея Навального после отравления "Новичком" в 2020 году, когда самолет с политиком совершил экстренную посадку в Омске, пишет "Настоящее время".

В 2023 году Полупан уехал из России в Латвию: он был не согласен с политикой Путина и войной, которую Россия начала в Украине и не хотел иметь ничего общего со страной, где родился и вырос. Александр планировал работать в Риге в одной из крупнейших больниц страны, куда его пригласили на работу. Он выучил и весной 2025 года сдал латышский язык на высшую категорию – C1. Но как раз в Латвии в это время был принят новый закон о нацбезопасности: он запретил работу на "объектах критической инфраструктуры" в Латвии гражданам России и Беларуси. Больницы тоже были отнесены к таким объектам, и Полупану после принятия закона в работе в больнице отказали – по рекомендации местной спецслужбы СГБ.

"В мае 2025 года я в Латвии уже окончательно получил лицензию, сдав все экзамены, и получил сразу же предложение о работе – с начала января. С Нового года я планировал начать работать в новом отделении реанимации, которое открывается в больнице в Риге. Они меня сами позвали прямо во время экзамена, – рассказал Александр Полупан телеканалу Настоящее Время. – А затем получил отказ. Я потом написал персональный запрос в СГБ, приложил всю свою биографию, рассказал чем занимался в Риге, что в целом в Латвии я ни в чем плохом замечен не был, только в хорошем. Они сказали: "Спасибо за предоставленную информацию, но мы не видим оснований для того, чтобы сделать для вас исключение".

Полупан – не единственный житель Латвии, который пострадал от недавно принятого закона о нацбезопасности. Он собирался работать в Рижской Восточной клинической университетской больнице, и, кроме него, из этого медучреждения уволили еще 13 граждан России и Беларуси, постоянно живших в Риге. Другая рижская больница, Срадиня, сообщает о десяти уволенных. С сотрудниками с паспортами России и Беларуси расстается и рижская Детская больница. Защитники закона считают этих людей "нелояльными" Латвии в условиях резкого обострения отношения России и ЕС и возможности войны России со странами Балтии.

В начале февраля также стало известно, что на востоке Латвии региональная больница в Даугавпилсе по той же причине уволила 49 сотрудников с гражданством России и Беларуси:

Правда, в отличие от Полупана, большинство уволенных были местными жителями, по личным причинам получившим российские паспорта, а не политическими беженцами из России.

В СГБ Настоящему Времени подтвердили, что исключение для отдельных россиян и белорусов закон все-таки позволяет сделать, но для этого нужно специальное разрешение латвийского органа государственной безопасности. Но его Полупану, как он рассказал выше, получить не удалось.

Профессионально Александр действовал и в Омске, когда к ним в больницу привезли Алексея Навального, который находился в коме. Полупан тогда настаивал на необходимости срочной транспортировки пациента в Германию – несмотря на то, что российские власти этому препятствовали.

Александр никогда не скрывал в России своих взглядов. После возвращения Навального в Россию и его последующего ареста врач продолжал публично высказываться о состоянии здоровья оппозиционного политика и его смерти при подозрительных обстоятельствах в колонии в Харпе.

В 2023 году Александр стал одним из врачей, подписавших открытое письмо к властям России с требованием обеспечить Навальному надлежащую медицинскую помощь в колонии, где его состояние постоянно ухудшалось. После смерти Навального в феврале 2024 года врач резко раскритиковал официальную версия смерти, "оторвавшийся тромб" и поставил под сомнение официальное заключение о смерти политика. Но все эти его действия не убедили власти Латвии в его благонадежности.

Сейчас Александр делает третью, говорит, скорее всего последнюю попытку устроиться на работу в больницу в Латвии, не в столице, а на западе страны – в Лиепае. Он ждет нового решения Службы госбезопасности и говорит, что если получит от Латвии новый отказ, то поедет работать в Швейцарию: он уже начинает учить немецкий язык.

"Я считаю, что это какая-то очень странная инициатива, – критикует он принятый в Латвии закон, который касается обладателей паспортов России и Беларуси. – От нее не выигрывает никто, и от нее страдают медицинские работники, в том числе те, которые много лет работали в стране. Они вроде бы никакой угрозы не представляли, но сейчас почему-то начали представлять угрозу. И закон касается и тех россиян, которые переехали в Латвию из-за войны: нас не так много переехало, насколько я знаю, всего четыре врача начали проходить этот путь (получения лицензии) после начала войны, и я, по-моему, если я не ошибаюсь, единственный, кто уже дошел до получения лицензии".

"Нам объяснили, что, если выполнять требования закона, то мы будем работать. Но потом фактически для нас вводят запрет на профессию, – подчеркивает врач. – Потому что в моем случае это полный запрет на профессию, учитывая, что реанимация есть только в государственных клиниках. Да, то есть доктора каких-то специальностей, которые могут пойти работать в частную клинику, но реанимации в частных клиниках просто нет".

"Так что, да, в моем случае это прямо запрет на профессию. И это является не самой лучшей практикой, которую переняла Латвия у Советского Союза после освобождения от оккупации", – замечает он.

Оставить комментарий

(31)
  • 010725
    010725
    9-го февраля

    СБУ зря никого не увольняет. Латвия чётко держит курс на вымирание, а он лечить взялся. Ещё, небось, и не только латышей с уровнем языка С1.

    12
    0
  • 010725
    010725
    010725
    10-го февраля

    Интересно, немецкая сигуранца за своего хлопчика впряжётся?

    0
    0
  • Д
    Добрый
    9-го февраля

    Это зря.Этот доктор приносит Латвии больше пользы,чем куча тошнотиков-комментаторов,гадящих в очередной раз под этой статьёй.

    4
    11
  • SP
    Sergeis Pob
    9-го февраля

    Если,выучил язык,выучи,и другой.

    2
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го февраля

    Ну что Саша?

    Помогли тебе твои ляхи?

    25
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    9-го февраля

    Что нада?Язык выутчил,в отличиии ат местных,лоялен,врач-одни плюсы.Да и фамилия,вроде не русская.

    4
    9
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vairis Arlauskas
    10-го февраля

    фамилия,вроде не русская

    == Но и не латышская, что режет слух хуторскому латышу почище скальпеля

    3
    0
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Vairis Arlauskas
    10-го февраля

    Нитчего.S дабавим.))

    0
    0
  • С
    Сарказм
    9-го февраля

    О, а вот и полезла совсем тупая вата. До этого выступающие хоть и плохо, но пытались скрыть ненависть к этому врачу, который просто выполнил свой долг (не тех лечил он, оказывается), а последние 2 тупо распиз*ели большую большевистскую тайну: что убивать - это хорошо, спасать жертв убийц - плохо, а раскрывать что убийцей по сути является их вяликая расеюшка и ее царь - так и вообще предательство и смертный грех. Еще раз: убивать можно и правильно, лечить людей - плохо, смотрите - не перепутайте.

    2
    14
  • Ш
    Шурик
    9-го февраля

    "- Ну, что ж теперь мы будем делать? - сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.- Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Андрий был безответен.

    • Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня! Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив ни мертв перед Тарасом.
    • Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! - сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев - это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил..." Тарас Бульба (Николай Гоголь) ...
    15
    3
  • AE
    Al Ekses
    9-го февраля

    В отличие от остальных выруся не жаль.

    19
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го февраля

    "Нашего полку пострадавших от борьбы с рЫжЫмом прибыло!", - радостно замахал испачканными "Новичком" трусами с дальней сковородки Навальный...

    22
    6
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    9-го февраля

    И все-таки ты мразь конченная, даже на том свете не можешь невинно убиенного человека в покое оставить и заткнуть свой вонючий рот. Посмотрим, какие бомжи будут в туалет ходить на твоей могиле (и нельзя сказать, чтобы сильно незалсуженно), и кто по этому поводу будет зубоскалить

    3
    20
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    9-го февраля

    Если этот вор - "невинноубиенный", то ты... даже и слов-то цензурных не подобрать. Я тебя не осуждаю - тех, для кого Навальный "свет в окошке", жалеть надо.

    3
    0
  • З
    Злой
    9-го февраля

    А ты что хотел, чтобы тебя тут с объятиями встретили, да пошёл ты, тут вековая боль и российские шпионы за каждым углом, других тем нет, одна служба из 3 букв на Бривибас, только за счёт этого и живёт.

    32
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    9-го февраля

    Опять СССР виноват? Этот персонаж получил по и заслугам и сочувствия не вызывает. Дело в не Навальном и войне Скатертью по жопе!

    48
    4
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    9-го февраля

    Придурок, по каким заслугам? Он людей лечил, как и должен был по своей профессии.

    11
    24
  • NS
    Nothing Special
    9-го февраля

    Наши правителт теперь не только имитируют дальновидность, работоспособность и прочее, для чего мы их избирали, но и безопасность имитируют тоже. Если человека увольняют только за паспорт, даже когда он доказал свою позицию делом - это не защита и это выглядит мерзко.

    56
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    9-го февраля

    Полупан или Полупропал.

    54
    8
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го февраля

    Лечил Навального? Ну и как успехи? Успешно ли прошло лечение? Доволен ли остался пациент после выписки?

    67
    11
  • С
    Сарказм
    Бесс Толковый
    9-го февраля

    В тот раз убить не смогли, сделали это позже. Но врач - не бог, бессмертия не дает и убийц молниями не поражает, но свое дело он сделал, что в реалиях путинского режима требовало большого мужества.

    9
    48
  • Д
    Дед
    9-го февраля

    В CCCР кого то лишали права работать? В СССР, за преступления суд сажал в тюрьму, но запрета на работу врача, не было. А вот в Гитлеровской Германии, евреям запрещали работать на определенных должностях. Ну так это была фашистская диктатура, как вы могли сравнить с демократической Латвией.

    118
    4
  • EB
    Emigrants Berzins
    Дед
    9-го февраля

    Ja-ja!

    32
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    9-го февраля

    Дед, кому и зачем заливаешь, в СССР был вполне себе государственный (хотя и скрытый) антисемитизм, недаром уже 40 лет как совка нет, а намек на "5-ую графу" до сих пор понятен всем выходцам из СССР, несмотря на то, что уже давно тех анкет, к которым этот намек был привязан. И каждый еврей в Союзе четко знал, в какие ВУЗы (и на какие специальности) он сможет поступить, а куда его не возьмут, даже если он будет первым по результатам экзаменов. То же самое - и с работой. Ну и кроме того, разумеется, определенные должности требовали членства в партии и "чистого дела" в КГБ, всякие "сомнительные связи" и "сигналы от неравнодушных граждан" о вольнодумстве становились непреодолимой стеной на карьерном пути у многих

    8
    53
  • VU
    Vards Uzvards
    Дед
    9-го февраля

    Сарказм Писдишь это ты , пёс! Не было такого закона. Были лишенцы из "бывших", но им вернули гражданские права в 1936-м.

    26
    3
  • С
    Сарказм
    Дед
    9-го февраля

    Удак, это ты фуфел гонишь. В СССР (как и в тепершней РФ) было огромное количество неписанных правил, которые тем не менее строго соблюдались. Поэтому на бумаге сталинская конституция была офигенно демокртаичной и прдвинутой, а на практике она была принята в 1937, когда сталинские палачи оень уставали на работе.

    4
    32
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    9-го февраля

    "в СССР был вполне себе государственный (хотя и скрытый) антисемитизм" - да-да, непременно был! Но только в независимой Латвии подруге моей жены в лицо заявили "Мы с жи.дами не работаем!". И не где-нибудь, а в "Ригас уденс". И только в независимой Латвии на полном серьёзе в Сейме обсуждалось, как правильно называть еврея - "евреем" или "жи.дом", ведь по нормам латыщского языка последнее слово вовсе и не оскорбительное. А так, конечно, да - антисемитизм был только в СССР. Ну не говорит никто последние лет 25 о росте антисемитизма в европе, ну ни полслова! :)

    17
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    9-го февраля

    Фуфлыжник, ты скучен и предсказуем до тошноты, не отрицать очевидное умишка хватило, поэтому все, что смог из себя выдаваить - мы не одни такие (но конечно же все по обыкновению переврал, нигде в мною написанном не было "только в СССР""). Что касается RŪ - насчет евреев не скажу, а вот русскоязычных там до поседнего времени было валом, в том числе и на очень руководящих постах (причем большинство там сидело чуть ли ни с совка, по крайней мере фамилии в их документах не менялись последние лет 20, только в последние пару лет начали появляться другие) - может оттуда там и антисемтизм? А чего ж подруга-то не записала этот разговорчик, одной такой фразы хватило бы для очень громкого дела с перетряхиванеим этого совкового клоповника?

    4
    17
  • 010725
    010725
    Дед
    9-го февраля

    По поводу постепенного ухода из RU, RS, LDZ "русскоязычных" и замены их на "латышскоязычных". Деградация сложных систем управления не секрет.

    4
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    9-го февраля

    Ты и вправду недалёкий человек, если полагаешь, что за фразу "мы с жи.дами не работаем" здесь кого-то накажут. Если ты не заезжий "ухилянт", загляни в стенограммы сеймовских дебатов, ключевое слово žids много чего интересного найдёшь.

    2
    0
  • РС
    Рейн Споле
    9-го февраля

    У Полупана опять СССР виноват.

    75
    6
Читать все комментарии

