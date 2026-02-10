Силы обороны Латвии не смогли бы одновременно сбить дроны, массово запущенные потенциальным противником, сегодня на подкомиссии Сейма по всеобъемлющей государственной обороне признал заместитель начальника Объединённого штаба Национальных вооружённых сил (НВС) по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Во вторник подкомиссия вместе с должностными лицами оборонного ведомства обсуждала развитие возможностей Национальных вооружённых сил в рамках проектов «Восточный часовой» и «стена дронов».

Член подкомиссии Янис Домбрава (Нацобъединение) поинтересовался, располагала бы Латвия возможностями нейтрализовать, например, 20 дронов, если бы они были запущены через восточную границу или со стороны моря.

Лещинскис ответил, что гарантировать их уничтожение НВС «абсолютно не могут», и что даже при развитии возможностей противовоздушной обороны такую гарантию дать невозможно. Он отметил, что протяжённость восточной границы Латвии превышает 400 километров, и эффективность уничтожения дронов будет зависеть от конкретных условий и их количества.

«Мы можем развивать свои возможности и планировать, как наиболее рационально и эффективно их использовать, но нельзя гарантировать, что при границе длиной более 400 километров удастся остановить все дроны», — отметил генерал.

По его словам, если системы предупреждения НВС сработают должным образом, дроны будут своевременно идентифицированы, а дежурные противовоздушные группы НВС вовремя займут позиции, то при благоприятном стечении обстоятельств большую часть этих дронов можно было бы уничтожить. В то же время он призвал посчитать, насколько плотной должна быть сеть подразделений противовоздушной обороны вдоль границы протяжённостью 400 километров.