Вооруженные силы Латвии не смогли бы сбить массово запущенные дроны - генерал 3 2330

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2026
LETA
Изображение к статье: Вооруженные силы Латвии не смогли бы сбить массово запущенные дроны - генерал
ФОТО: АрмiяInform

Силы обороны Латвии не смогли бы одновременно сбить дроны, массово запущенные потенциальным противником, сегодня на подкомиссии Сейма по всеобъемлющей государственной обороне признал заместитель начальника Объединённого штаба Национальных вооружённых сил (НВС) по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Во вторник подкомиссия вместе с должностными лицами оборонного ведомства обсуждала развитие возможностей Национальных вооружённых сил в рамках проектов «Восточный часовой» и «стена дронов».

Член подкомиссии Янис Домбрава (Нацобъединение) поинтересовался, располагала бы Латвия возможностями нейтрализовать, например, 20 дронов, если бы они были запущены через восточную границу или со стороны моря.

Лещинскис ответил, что гарантировать их уничтожение НВС «абсолютно не могут», и что даже при развитии возможностей противовоздушной обороны такую гарантию дать невозможно. Он отметил, что протяжённость восточной границы Латвии превышает 400 километров, и эффективность уничтожения дронов будет зависеть от конкретных условий и их количества.

«Мы можем развивать свои возможности и планировать, как наиболее рационально и эффективно их использовать, но нельзя гарантировать, что при границе длиной более 400 километров удастся остановить все дроны», — отметил генерал.

По его словам, если системы предупреждения НВС сработают должным образом, дроны будут своевременно идентифицированы, а дежурные противовоздушные группы НВС вовремя займут позиции, то при благоприятном стечении обстоятельств большую часть этих дронов можно было бы уничтожить. В то же время он призвал посчитать, насколько плотной должна быть сеть подразделений противовоздушной обороны вдоль границы протяжённостью 400 километров.

#граница #Латвия #безопасность #технологии #дроны #национальная безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го февраля

    Глупая статья, могут не могут. Конечно не смогут, у нас на границе сплошной забор. Как увидят дроны такой забор, сразу повернут обратно.

    21
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    11-го февраля

    никто не собираеться нападать на латвию ! генералы опять нагнетают обстановку чтобы убедить население готовиться к войне ! сеют панику среди народа ! это как бы оправдание высоких цен на отопление и электроэнергию ! недоступности услуг здравоохранения ! генералы хотят чтобы мы жили впроголодь а они будут балаболить на своих сходках ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    17
    6
  • Д
    Дед
    jurijs ivanovs
    11-го февраля

    Кстати, не хочет ли? Украина не выполняла договора, ввела геноцид против русских жителей, запретила детям учится на русском языке. На месте прибалтийских стран, я тоже провел аналогию и опасался за свои преступные действия против части своего населения. Но они всего лишь защищают свои языки- может и прокатит такая отмазка.

    9
    1
Читать все комментарии

