Истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования в странах Балтии, трижды поднимались в воздух на прошлой неделе для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов, сообщило во вторник Министерство обороны.

Третьего февраля истребители НАТО обнаружили самолет-заправщик "Ил-78". Он летел в международном воздушном пространстве из материковой России в Калининградскую область с выключеннм транспондером, без заранее предоставленного летного плана, но поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Шестого февраля истребители блока совершили полет для идентификации одного тактического разведывательного самолета "Су-24МР" и одного истребителя "Су-27".

Эти борта следовали в международном воздушном пространстве с материковой части России и обратно без активированных транспондеров, без предоставленного заранее летного планаи не поддерживали радиосвязь с региональными диспетчерами.

Восьмого февраля истребители обнаружили самолет-заправщик "Ил-78", летевший из материковой России в Калининградскую область без включенного транспондера и без предоставления летного плана, но при этом поддерживал радиосвязь с региональными диспетчервами.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.