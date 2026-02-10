Baltijas balss logotype
Истребителям НАТО пришлось три раза отрываться от земли из-за пролетавших мимо Латвии российских самолетов

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребителям НАТО пришлось три раза отрываться от земли из-за пролетавших мимо Латвии российских самолетов

Истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования в  странах Балтии, трижды поднимались в воздух на прошлой неделе для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов, сообщило во вторник Министерство обороны.

Третьего февраля истребители НАТО обнаружили самолет-заправщик "Ил-78". Он летел в международном воздушном пространстве из материковой России в Калининградскую область с выключеннм транспондером, без заранее предоставленного летного плана, но поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Шестого февраля истребители блока совершили полет для идентификации одного тактического разведывательного самолета "Су-24МР" и одного истребителя "Су-27".

Эти борта следовали в международном воздушном пространстве с материковой части России и обратно без активированных транспондеров, без предоставленного заранее летного планаи не поддерживали радиосвязь с региональными диспетчерами.

Восьмого февраля истребители обнаружили самолет-заправщик "Ил-78", летевший из материковой России в Калининградскую область без включенного транспондера и без предоставления летного плана, но при этом поддерживал радиосвязь с региональными диспетчервами.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

#НАТО #безопасность #ВВС #Россия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    11-го февраля

    Со стороны это выглядит как то даже глупа ,они летают где положено а наши от каждого шороха в истерике бьются , точно деньги девать некуда .

    23
    1
  • Д
    Дед
    11-го февраля

    И я их понимаю, горючки и так нет, а тут еще самолеты заводить нужно. Россия полетает вокруг прибалтов недельку, глядишь, и тигры станут банкротами.

    21
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го февраля

    .....Истребителям НАТО пришлось три раза отрываться .....

    Ой, подумаешь! Мы тоже вчера, по полной оторвались и не хвалимся.

    15
    2
Читать все комментарии

Видео