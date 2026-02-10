Baltijas balss logotype
Легендарная группа «Tranzīts» выступит с бесплатным концертом в центре Риги 0 36

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Легендарная группа «Tranzīts» выступит с бесплатным концертом в центре Риги

За день до всемирного праздника любви, 13 февраля, легендарная латвийская группа танцевальной музыки «Tranzīts» выступит с бесплатным концертом в центре Риги — на улице Элизабетес, 55, в помещениях Olympic Voodoo Casino.

В последнее время именно здесь особую популярность приобрели музыкальные вечера с легендарными латвийскими артистами, в том числе A-Europa, Жорж Сиксна и другими. На этот раз очередь группы «Tranzīts» раскачать танцпол, и, учитывая большое число посетителей на предыдущих мероприятиях, ясно, что и этот вечер будет полон энергии.

Группа выйдет на главную сцену Olympic Voodoo Casino в 22:30, а посетителей приглашают приходить уже с 21:00, чтобы разогреться перед вечером и занять лучшие места. Публику разогреет, а также продолжит развлекать после концерта DJ KABELITOO.

Истоки группы «Tranzīts» уходят в 1994 год, когда она выступила и получила широкое признание на фестивале популярной и рок-музыки «Sinepes un medus». За годы группа успешно гастролировала по всей Латвии и за её пределами, создав полюбившиеся народу песни, такие как «Nevaru būt balts», «Strauts» и «Cik labi tu šovakar izskaties». Эти и другие популярные композиции посетители, безусловно, смогут подпевать и вечером 13 февраля.

Вход бесплатный. Мероприятие доступно для посетителей с 18 лет при предъявлении действительного удостоверения личности.

#Рига #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео