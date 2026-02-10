Baltijas balss logotype
Половина жителей Латвии положительно относятся к проекту Rail Baltica, утверждает RB Rail 6 5267

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2026
LETA
Изображение к статье: Половина жителей Латвии положительно относятся к проекту Rail Baltica, утверждает RB Rail

52% жителей Латвии положительно относятся к железнодорожному проекту "Rail Baltica", сообщило совместное предприятие стран Балтии "RB Rail" со ссылкой на данные опроса, проведенного в сотрудничестве с исследовательским агентством "Norstat"

24% жителей Латвии относятся к "Rail Baltica" нейтрально, а 6% - крайне негативно.

В то же время 67% респондентов в Латвии указали на важность аспекта военной мобильности "Rail Baltica" для безопасности Балтии, а 71% согласились с тем, что проект улучшит способность НАТО быстро перемещать войска и военную технику в регионе.

Как отмечает "RB Rail", проект "Rail Baltica" воспринимается латвийским обществом как стратегически важная инфраструктура в контексте мобильности, безопасности и развития. В то же время ожидания общества высоки, поскольку люди хотят видеть прогресс и конкретную работу, а также четко понимать, как ведется управление проектом.

"RB Rail" также отмечает, что аспект безопасности "Rail Baltica" одинаково высоко оценивается различными группами общества, причем как молодое, так и старшее поколение считает его важным для региона. Важность военной мобильности для безопасности Балтии выше всего ценят представители старшего поколения - люди в возрасте 66-75 лет.

В то же время опрос показал, что люди хотят знать больше о проекте, в том числе о ходе его реализации. Хотя общий уровень осведомленности в странах Балтии составляет более 90%, часть респондентов отметила, что имеющейся информации недостаточно. Это, по мнению "RB Rail", говорит о том, что обществу важно видеть конкретные достижения, информацию об использовании финансирования, стоимости проекта, ходе строительных работ и практические результаты.

#НАТО #Латвия #строительство #безопасность #инфраструктура #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го февраля

    И чтобы окончательно ни кто не питал иллющий сообщаю. У РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКИ! !!!!!!!!!!!!- ПОРОГ НЕВОЗВРАТА от 60% до 63% !!!!!!! Это у развитой экономики, гле работают заводы, есть вся инфраструктура,рост экономики -3+>% !!!!!! Это не относится к латвии, ввиду окончательного уничтожения промышленности!!!!! Вот вам правда!!!! А не те фэйки, что вам впаривают НЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ВОЛИ НАРОДА И СЕЙМ!!!!

    2
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го февраля

    Прогресс управления страной и экономичесский рост-на лицо!!!

    1
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го февраля

    Вот цифры с другого ресурса. Оказывается эти ушлёпки разделили долговое бремя. ЧТОБЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ , СРАЗУ НЕ ВПАЛО В КОМУ...-:Внешний долг Латвии в 2025 году демонстрирует рост: к сентябрю он достиг $51,5 млрд США, а государственный долг, согласно оценкам, к концу года вырастет до 20,5 млрд евро ( ВВП). Госдолг на душу населения к середине 2025 года составил около 10 600 евро.

    1
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го февраля

    По состоянию на конец 2025 года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составляет примерно 10 200 – 10 600 евро. Этот показатель отражает общую нагрузку государственного долга,на отдельно взятого человека !

    0
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го февраля

    Государственный долг Латвии в 2025 году, по оценкам, приблизится к 21 миллиарду евро, что составит около 47–49% от внутреннего валового продукта (ВВП).

    0
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го февраля

    Очередная лож.!!!!!!!! ВЫ ЛГУНЫ!!!! ФЭЙКОВЫЙ ОПРОС!!!!! 88% ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ-ПРОТИВ РАСПИЛЕННОЙ "RAIL BALTIC"-!!!!!!!! Фэйковая страна!!!!!!! Это как паление инфляции и рост экономики)))))))))))))))) НЕЕЕЕ, ЦИФРЫ РЕАЛЬНЫЕ , ЕСТЬ НА МНОГИХ РЕСУРСАХ!!!!!!! СПЛОШНОЙ ФЭЙК!!!!

    2
    0
Читать все комментарии

