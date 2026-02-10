52% жителей Латвии положительно относятся к железнодорожному проекту "Rail Baltica", сообщило совместное предприятие стран Балтии "RB Rail" со ссылкой на данные опроса, проведенного в сотрудничестве с исследовательским агентством "Norstat"

24% жителей Латвии относятся к "Rail Baltica" нейтрально, а 6% - крайне негативно.

В то же время 67% респондентов в Латвии указали на важность аспекта военной мобильности "Rail Baltica" для безопасности Балтии, а 71% согласились с тем, что проект улучшит способность НАТО быстро перемещать войска и военную технику в регионе.

Как отмечает "RB Rail", проект "Rail Baltica" воспринимается латвийским обществом как стратегически важная инфраструктура в контексте мобильности, безопасности и развития. В то же время ожидания общества высоки, поскольку люди хотят видеть прогресс и конкретную работу, а также четко понимать, как ведется управление проектом.

"RB Rail" также отмечает, что аспект безопасности "Rail Baltica" одинаково высоко оценивается различными группами общества, причем как молодое, так и старшее поколение считает его важным для региона. Важность военной мобильности для безопасности Балтии выше всего ценят представители старшего поколения - люди в возрасте 66-75 лет.

В то же время опрос показал, что люди хотят знать больше о проекте, в том числе о ходе его реализации. Хотя общий уровень осведомленности в странах Балтии составляет более 90%, часть респондентов отметила, что имеющейся информации недостаточно. Это, по мнению "RB Rail", говорит о том, что обществу важно видеть конкретные достижения, информацию об использовании финансирования, стоимости проекта, ходе строительных работ и практические результаты.