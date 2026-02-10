Baltijas balss logotype
В лес - только за деньги? В Латвии обсуждают введение платы за отдых на природе 4 18950

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: В лес - только за деньги? В Латвии обсуждают введение платы за отдых на природе
ФОТО: LETA

Привычка отдыхать на природе бесплатно может уйти в прошлое. В Латвии эксперты обсуждают, стоит ли вводить плату за активный отдых и кто должен платить за сохранение лесов и природных территорий.

В Латвии впервые на экспертном уровне всерьез обсуждается возможность введения платы за отдых на природе. Эта тема станет центральной на панельной дискуссии, которая пройдет 24 февраля в рамках Недели инноваций Видземе.

Сегодня доступ к природным территориям в Латвии в основном остается бесплатным, однако растущая нагрузка на леса, парки и охраняемые зоны заставляет задуматься о будущем. Эксперты намерены обсудить, кто и в каких случаях должен нести финансовую ответственность за сохранение природы — государство, муниципалитеты, бизнес или сами посетители.

Особое внимание будет уделено балансу между правом общества на свободный доступ к природе и необходимостью покрывать расходы на ее содержание, восстановление и защиту биологического разнообразия. Участники дискуссии подчеркнут, что речь идет не столько о запретах, сколько о поиске устойчивых и справедливых моделей использования природных ресурсов.

Организаторы отмечают, что дискуссия знаменует переход от абстрактных разговоров о проблемах к поиску практических решений, основанных на сотрудничестве всех сторон — от властей до обычных любителей активного отдыха.

#Латвия #экология #природа
Оставить комментарий

(4)
  • ES
    Ella Stroika
    11-го февраля

    Совсем обалдели. Жители страны должны деньги платить, чтобы у моря погулять. Теперь придумали про леса. Потом озёра? Лес вырубать можно, а редкому грибнику в сезон - ни ни?! Мародёры

    64
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го февраля

    Защита чего????????😂😅🤣🤣😅😂😂🤣🤣🤣😅ЛЕСОВ😅🤣🤣🤣😅ТАК ВЫ ИХ ВЫРУБИЛИ!!!!!!! КАК ТОЛЬКО РЕЧЬ ИДЁТ О ЗЕЛЁНОЙ ПРОГРАММЕ В ПРИБАЛТИКЕ!!!-ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ РУБЛЯ БАБЛА С НАРОДА!!!!! БЕЗКОМПРОНИСНАЯ ТАКАЯ РУБЛЯ....ВОПРОС-:ПОЧЕМУ ШВЕДСКАЯ ФИРМА "РАТА"-ПРОДАНО-15%ЛЕСОВ -УХОДИТ??????!!!!!! ДЕШОВКИ...

    66
    0
  • kf
    konstantin francuzov
    10-го февраля

    Если так то хватит вырезать деревья дебилы

    100
    6
  • NS
    Nothing Special
    10-го февраля

    Про “растущую нагрузку” смешно. Внутренний туризм мёртв, людей всё меньше, деревни пустеют. Растёт разве что фекальная нагрузка от медведей на востоке и ожидание очередной нагрузки от гусениц путинской военной техники - только с них, как известно, денег не возьмёшь. В остальном растёт лишь аппетит к новым поборам. Скоро и воздух в лесу будет по подписке, а то слишком вольно дышим.

    149
    4
Видео