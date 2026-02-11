Необходимо обсуждать изменение профилей больниц, и это особенно актуально в акушерстве, так как количество родов в Латвии уменьшается, заявили в среду на встрече представители Министерства здравоохранения и ООО "Обьединение больниц Балви и Гулбене".

В ходе встречи обсуждались медицинские проблемы приграничного района. Балвская больница работает у восточной границы Латвии - в районе, имеющем важное стратегическое значение, и поэтому ее работа оценивается также индивидуально, сообщили в министерстве.

Больница и министерство согласились с тем, что изменения в акушерских услугах следует планировать продуманно, оценивая качество услуг, потребности населения региона, обеспечивая стабильный поток пациентов и логистику.

Также важно найти баланс между привлечением и удержанием специалистов и возможностью обеспечить им экономически выгодную и устойчивую работу в региональном медицинском учреждении, подчеркнули стороны.

Объединение больниц Балви и Гулбене - это больница 3-го уровня с 78 стационарными койками. Обязательными профилями для больниц третьего уровня являются терапия, уход за пациентами, хирургия, гинекология, родовспоможение и педиатрия.

Помимо обязательных профилей, больница также предоставляет услуги по уходу за хроническими больными и неврологическое лечение.