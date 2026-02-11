Baltijas balss logotype
Демографическая бомба: в Латвии лишними оказались не только детсады, но и роддома

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
LETA
Изображение к статье: Демографическая бомба: в Латвии лишними оказались не только детсады, но и роддома
ФОТО: president.lv

Необходимо обсуждать изменение профилей больниц, и это особенно актуально в акушерстве, так как количество родов в Латвии уменьшается, заявили в среду на встрече представители Министерства здравоохранения и ООО "Обьединение больниц Балви и Гулбене".

В ходе встречи обсуждались медицинские проблемы приграничного района. Балвская больница работает у восточной границы Латвии - в районе, имеющем важное стратегическое значение, и поэтому ее работа оценивается также индивидуально, сообщили в министерстве.

Больница и министерство согласились с тем, что изменения в акушерских услугах следует планировать продуманно, оценивая качество услуг, потребности населения региона, обеспечивая стабильный поток пациентов и логистику.

Также важно найти баланс между привлечением и удержанием специалистов и возможностью обеспечить им экономически выгодную и устойчивую работу в региональном медицинском учреждении, подчеркнули стороны.

Объединение больниц Балви и Гулбене - это больница 3-го уровня с 78 стационарными койками. Обязательными профилями для больниц третьего уровня являются терапия, уход за пациентами, хирургия, гинекология, родовспоможение и педиатрия.

Помимо обязательных профилей, больница также предоставляет услуги по уходу за хроническими больными и неврологическое лечение.

#больницы #здравоохранение #медицина #Латвия #демография
Оставить комментарий

(8)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    11-го февраля

    Смугление Латвии 🙂‍↔️ неизбежно! Я давно и часто это утверждаю. Иммигранты из Бангладеш и Пакистана, а также стран Африки во многом этому поспособствуют. На смену стареющим и теряющим трудоспособность и ментальное здоровье аборигенам: латышам и русскообщающимся латвийцам, придут иных земель уроженцы, коим нам останется лишь словами афророссиянина Пушкина А С. произнести: «Здравствуй племя молодое, незнакомое!». )

    5
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го февраля

    Какой-то национальный пир во время чумы. Я немолод, но с такой прытью правящих я вполне могу застать исчезновение латышей как нации.

    36
    1
  • АП
    Алексей Попович
    11-го февраля

    Демографическая ситуация в стране катастрофическая, население сокращается с колоссальной скоростью, и вместо того, чтобы пустить все силы на улучшение демографии, эти дегенераты борятся с русским языком и думают о том, как бы ещё подгадить местным русским. Не понимаю, как так можно ненавидит свою страну и свой народ, ну вымрут же все скоро такими темпами.

    120
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    Алексей Попович
    11-го февраля

    Отлично сказано!

    39
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го февраля

    Пора, в Латвии, родовспоможение отдавать в частную сферу обслуживания. Данная услуга должна быть доступна только богатому населению "страны-LV" Ну или "как президент". Это демократично, честно и гуманно.

    33
    3
  • Д
    Дед
    11-го февраля

    О как! При оккупации люди размножались, а при латышской свободе и демократии размножаться не хотят. Фашистский режим не способствует размножению.

    98
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    11-го февраля

    Не помню, кто из партии Жданок в своё время сказал: "Латышская нация привередливая - размнодается только в неволе-оккупации и при отсутствии западной де(рь)мократии". :)

    19
    1
  • MT
    Michael T.
    11-го февраля

    Минуточку...! Но если так порассуждать...то надо и сейм тоже чуть поджать со 100 человек нууу...скажем до 50...и всю обслугу разогнать...не ну а че?!

    124
    1
Читать все комментарии

