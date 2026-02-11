Baltijas balss logotype
Суровая зима может навредить фруктово-ягодным садам 0 393

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
LETA
Изображение к статье: Суровая зима может навредить фруктово-ягодным садам

Суровая зима может навредить фруктово-ягодным садам, заявили в Латвийском центре сельскохозяйственных консультаций и образования (ЛЦСКО).

Ущерб садам могут нанести незамерзшая под слоем снега почва, повреждения, причиненные грызунами, пересыхание корневой шейки деревьев, а также риск замерзания молодых побегов.

Как пояснил старший специалист центра по садоводству Марис Нарвилс, в конце 2025 года сформировался постоянный снежный покров, который, постепенно увеличиваясь, достиг 15-30 сантиметров. Снег является хорошим теплоизолятором и, поскольку он выпал на незамерзшую почву, корневая система двухлетних и многолетних растений продолжает функционировать, расходуя накопленные питательные вещества, чего зимой происходить не должно.

Риск гибели этих растений можно уменьшить, утаптывая снег вокруг деревьев и кустарников - тогда почва промерзнет, и корневая система будет вынуждена перейти в столь необходимый ей период зимнего покоя. Также существует риск пересыхания корневой шейки деревьев и кустарников, который также можно уменьшить, уплотнив снежный покров.

ЛЦСКО отмечает, что молодым плодовым деревьям угрожают также грызуны, поскольку рыхлый снег не мешает им добираться до коры деревьев.

Этой зимой наблюдается повышенный риск повреждения надземных частей недавно посаженных плодовых деревьев и кустарников, и спасти их можно только полностью укрыв зимним агроволокном, однако на больших площадях это невозможно, поэтому там существует риск вымерзания. По прогнозам центра, первыми могут замерзнуть прошлогодние побеги длиной более 50 сантиметров.

В то же время, как отметили в центре, до наступления весны судить о конкретных объемах ущерба невозможно.

#сельское хозяйство #грызуны #садоводство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
