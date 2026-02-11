Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вирус не выдержали латвийских морозов: больные начали выздоравливать 0 1373

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вирус не выдержали латвийских морозов: больные начали выздоравливать

Эпидемиологическая ситуация в Латвии на прошлой неделе улучшилась, свидетельствуют данные Национальной лаборатории микробиологии.

Данные мониторинга показывают, что клинически грипп диагностирован у 216 пациентов, или в среднем 311,1 случая на 100 000 жителей, что на 31,8 % меньше, чем неделей ранее (455,8 на 100 000 жителей).

Наибольшая интенсивность гриппа на минувшей неделе зафиксирована в Елгаве (1 205,6 на 100 000 жителей) и Лиепае (580,0 на 100 000 жителей).

Неделей ранее топ самых больных точек Латвии возглавляли Екабпилсский край (930,7 случая на 100 000 жителей), Елгава (814,6 на 100 000 жителей) и Юрмала (716,5 на 100 000 жителей). Суд по данным юрмалчане пошли на поправку, зато елгавчане стали болеть чаще.

Просьбы о помощи в связи с острыми респираторными инфекциями снизилась на 23,1%, достигнув 1 446,0 случая на 100 000 жителей. По пневмониям зарегистрировано 97,9 случая на 100 000 жителей, что на 26,2 % меньше, чем неделей ранее.

В стационарных медучреждениях на 6-й неделе госпитализированы 274 пациента с тяжёлой острой респираторной инфекцией (SARI). Из госпитализированных 17 были помещены в отделения интенсивной терапии. Половина госпитализированных пациентов с SARI — старше 65 лет.

За прошедшую неделю получено пять сообщений о летальных исходах у пациентов с подтверждённой инфекцией гриппа. Все умершие были старше 70 лет и имели несколько хронических сопутствующих заболеваний.

С начала сезона получено 14 сообщений о смертях среди пациентов с гриппом.

Доля положительных тестов на Covid-19 на 6-й неделе увеличилась до 5,8% (неделей ранее — 4,0 %). В больницы были госпитализированы 64 пациента с Covid-19, всего в стационарах лечились 105 пациентов с подтверждённой инфекцией, из которых у 62 Covid-19 был основным диагнозом. За прошедшую неделю зарегистрировано девять летальных исходов у пациентов с подтверждённой инфекцией Covid-19.

Читайте нас также:
#covid-19 #медицина #эпидемия #Латвия #грипп #смертность #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео