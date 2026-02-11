Данные мониторинга показывают, что клинически грипп диагностирован у 216 пациентов, или в среднем 311,1 случая на 100 000 жителей, что на 31,8 % меньше, чем неделей ранее (455,8 на 100 000 жителей).

Наибольшая интенсивность гриппа на минувшей неделе зафиксирована в Елгаве (1 205,6 на 100 000 жителей) и Лиепае (580,0 на 100 000 жителей).

Неделей ранее топ самых больных точек Латвии возглавляли Екабпилсский край (930,7 случая на 100 000 жителей), Елгава (814,6 на 100 000 жителей) и Юрмала (716,5 на 100 000 жителей). Суд по данным юрмалчане пошли на поправку, зато елгавчане стали болеть чаще.

Просьбы о помощи в связи с острыми респираторными инфекциями снизилась на 23,1%, достигнув 1 446,0 случая на 100 000 жителей. По пневмониям зарегистрировано 97,9 случая на 100 000 жителей, что на 26,2 % меньше, чем неделей ранее.

В стационарных медучреждениях на 6-й неделе госпитализированы 274 пациента с тяжёлой острой респираторной инфекцией (SARI). Из госпитализированных 17 были помещены в отделения интенсивной терапии. Половина госпитализированных пациентов с SARI — старше 65 лет.

За прошедшую неделю получено пять сообщений о летальных исходах у пациентов с подтверждённой инфекцией гриппа. Все умершие были старше 70 лет и имели несколько хронических сопутствующих заболеваний.

С начала сезона получено 14 сообщений о смертях среди пациентов с гриппом.

Доля положительных тестов на Covid-19 на 6-й неделе увеличилась до 5,8% (неделей ранее — 4,0 %). В больницы были госпитализированы 64 пациента с Covid-19, всего в стационарах лечились 105 пациентов с подтверждённой инфекцией, из которых у 62 Covid-19 был основным диагнозом. За прошедшую неделю зарегистрировано девять летальных исходов у пациентов с подтверждённой инфекцией Covid-19.