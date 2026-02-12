В Латвии до сих пор не созданы стратегические запасы лекарств, отсутствуют четко определенные и понятные долгосрочные стратегии обеспечения доступности медикаментов как в повседневной жизни, так и в чрезвычайных ситуациях, заявил в начале недели журналистам Янис Либкенс, член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами.

Он также упрекнул государство в том, что заказы часто не соответствуют прогнозам, опаздывают или основаны на устаревших данных.

Министерство здравоохранения утверждает, что большая часть лекарств имеется в наличии. Государственное агентство лекарств отказалось отвечать на вопросы "Diena", передав вопросы министерству.

Обеспокоенность ассоциации по снабжению лекарствами усилилась после новостей о том, что американские фармацевтические компании рассматривают возможность отзыва своих лекарств с европейского рынка или повышения цен.

"Хотя это пока лишь предположения, последние годы ясно показали нам, что дефицит и доступность лекарств на рынке так же важны, как и их цена. Для того чтобы иметь возможность приобрести и использовать лекарства, они должны сначала попасть на латвийские склады, в аптеки и больницы", - говорит Либкенс.

Отсутствие национальной стратегии подтверждается сезонным дефицитом вакцин против гриппа, антибиотиков и даже самых распространенных суспензий парацетамола/ибупрофена, а также ежегодно растущим списком лекарств, которых нет в Латвии из-за перебоев в поставках производителей. Представитель Минздрава Оскар Шнейдерс напомнил "Diena", что в Латвии три уровня формирования резервов лекарств.

"Отвечая на вопрос о наличии лекарств, следует отметить, что на латвийском рынке представлено около 3,5 тысяч лекарственных препаратов, а дефицит составляет не более 2%, или примерно 70 наименований. Информация о наличии лекарств у латвийских оптовых поставщиков медикаментов ежедневно обновляется на сайте Госагентства лекарств. Поставки 98% лекарств, реализуемых на латвийском рынке, стабильны и регулярны. Это означает, что большинство лекарств доступны, и пациенты могут приобрести их в аптеке или получить в медицинском учреждении", - говорит Шнейдерс.

Он добавил, что, учитывая геополитическую ситуацию, Латвия принимает меры для обеспечения устойчивости сектора здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, для восстановления и пополнения материальных резервов государства.