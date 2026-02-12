Поправки к закону об ограничении дистанционного обучения по-прежнему находятся в центре внимания как законодателя, так и других заинтересованных сторон, пишет Diena.

Президент, вернув их в Сейм на повторное рассмотрение, выразил обеспокоенность сжатыми сроками вступления поправок в силу - с 1 сентября этого года ограничения затронут учеников 1-х классов, а к 2029 году - всю начальную школу.

Ответственная комиссия Сейма поддержала предложение о переносе этого срока на год вперед - с 2027/2028 учебного года ограничения будут касаться 1-х и 4-х классов, на год позже - 2-х и 5-х классов, а с 1 сентября 2029 года - 3-х и 6-х классов. Изменения предусматривают замену удаленной учебы частичным посещением занятий.

Дистанционное и домашнее обучение будут разрешены в течение одного года для детей, получивших заключение от самоуправления. Необходимо будет установить особые обстоятельства (социальные, медицинские, связанные с доступностью образования и другие), почему обучение в таком формате отвечает наилучшим интересам ребенка.

На заседании комиссии по образованию, культуре и науке семейный врач Арта Дениня призвала не забывать, что закон должен работать на благо детей, и учитывать, что в Латвии много детей с психоэмоциональными расстройствами, страдающих от травли в школе, поэтому понятно, что они не захотят учиться в такой среде, где подвергаются насилию. Поэтому для них подходят другие образовательные возможности - дистанционное или домашнее обучение.