До сих пор закупки электроавтобусов в самоуправлениях за средства европейских фондов осуществлялись нецелесообразно, говорится в ревизии эффективности Государственного контроля, пишет ЛЕТА.

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации Государственного контроля Гунта Кревица, 14 самоуправлений за 8,4 миллиона евро приобрели 19 электроавтобусов с существенными ограничениями в использовании.

Часть автобусов оказалась ненадлежащего качества, кроме того, не все они полностью были безэмиссионными, поэтому поставленная для мероприятия цель достигнута не в полной мере. Автобусы отапливаются дизельным топливом, поэтому сокращение выбросов оказалось меньше запланированного. В целом же снижение выбросов незначительно по сравнению с вложенным государственным финансированием.

Из-за ограничений электроавтобусы в среднем 53% года находятся в простое. Среднегодовой пробег автобусов на 43%, или на 13 400 километров, меньше запланированного, установили ревизоры. В отдельных случаях автобусы длительное время не использовались по другим причинам. Например, в Огрском крае электроавтобус более четырех месяцев простаивал, поскольку для транспортного средства стоимостью около 665 000 евро не было водителя. В Прейльском крае автобус длительное время находился в ремонте из-за дефектов.

Госконтроль также указывает, что закупки проводились децентрализованно, при этом не была обеспечена достаточная конкуренция и государственные средства не были израсходованы экономно.

Самоуправления провели около 33 отдельных закупок, что увеличило административную нагрузку, сузило конкуренцию, вызвало существенные различия в ценах и более высокие расходы.

Если бы все самоуправления приобрели микроавтобусы по самой низкой цене, экономия могла бы составить 677 000 евро, подсчитал Госконтроль.

У части новых электроавтобусов уже при поставке были существенные недостатки качества — обнаружены ржавчина, трещины в потолочной обшивке, а также неспособность обеспечить надлежащее тепло в салоне. Девять из 12 поставленных микроавтобусов построены путем объединения двух баз грузовых микроавтобусов.

"Мероприятие реализовано с целью освоения доступного финансирования, а не достижения наилучшего результата. Хотя поставленные цели были обоснованными, достигнутый результат — дорогой и с ограниченной практической применимостью, а вложенные государственные средства не принесли соразмерной выгоды", — оценил член совета Государственного контроля Мартиньш Аболиньш.

Он отметил, что в ходе ревизии неоднократно высказывалось мнение, что без финансирования Европейского союза (ЕС) самоуправления не приобретали бы такие транспортные средства. По мнению Госконтроля, такой подход является неправильным, и пришло время изменить отношение к неразумному использованию европейских средств.

"Фонды ЕС — это государственные средства, и к ним следует относиться так же, как к собственным деньгам", — подчеркнул Аболиньш.

Средняя цена приобретенных микроавтобусов составила 277 000 евро, автобусов — 581 000 евро. Существенно различались цены на одинаковые модели автобусов и зарядных устройств. Например, разница в цене одинаковых автобусов, приобретенных в Елгавском и Прейльском краях, составляет около 43 000 евро, а такая же модель в Литве в 2022 году была куплена в среднем на 37%, или на 168 000 евро, дешевле.

Строительство зарядной инфраструктуры также нередко не соответствовало цели мероприятия. В отдельных случаях были построены обширные асфальтированные площадки, оборудованы дорогие зоны благоустройства.

По итогам ревизии Государственный контроль дал пять рекомендаций, из которых три — Министерству умного управления и регионального развития, одну — самоуправлениям и одну — Министерству сообщения.

Более широкое использование электроавтобусов позволит сократить их простой и увеличить выгоду от их приобретения. В свою очередь улучшенный надзор за аналогичными мероприятиями и усиление процедур внутреннего контроля в самоуправлениях помогут предотвратить повторение выявленных нарушений, подчеркивает Госконтроль.

Одновременно в сфере перевозки школьников предусмотрено введение единых требований к качеству перевозок и используемым транспортным средствам, основная ответственность за что возложена на Министерство сообщения.