В пятницу и в ночь на субботу Латвию конкретно засыпет снегом 3 1522

Наша Латвия
Дата публикации: 12.02.2026
LETA
Изображение к статье: В пятницу и в ночь на субботу Латвию конкретно засыпет снегом
ФОТО: LETA

В пятницу и в ночь на субботу на Латвию обрушится метель, которая в некоторых регионах страны может стать самой сильной за эту зиму, прогнозируют синоптики.

Рано утром в пятницу с юго-запада Латвию начнет пересекать обширный зона осадков с умеренным или сильным снегом и метелью, а на юго-востоке страны временами ожидаются дождь и ледяной дождь.

На большей части страны ожидается 10-25 сантиметров свежего снега, меньше снега будет на северо-западе - в Вентспилсе и Колкасрагсе, а также в Салацгриве и Руиене. Порывы восточного-северо-восточного ветра будут достигать 11-16 метров в секунду, а на Курземском побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду.

В столице небольшая метель начнется в пятницу утром и усилится в течение дня, постепенно ослабевая в ночь на субботу.

Сильный снег и снежные заносы могут сделать некоторые дороги непроезжими, а железнодорожные пути - местами заблокированными. Ситуация начнет ухудшаться со второй половины дня пятницы.

В субботу небо прояснится. Ветер будет дуть с севера и постепенно ослабевать, но все еще будет достаточно сильным, чтобы местами задувать снег - ожидается поземка.

В воскресенье будет преимущественно солнечно. Утром в воскресенье и в течение ночи в понедельник температура местами опустится примерно до -30 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снежный покров на наблюдательных пунктах в настоящее время составляет от 6-8 сантиметров в Колке, Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руиене до 40 сантиметров в Даугавпилсе, 45 сантиметров в Пиедруе и 52 сантиметров в Дагде.

#климат #погода #Латвия
  • А
    Андрей
    12-го февраля

    Не хочется ныть, но учитывя, что даже почти при отсутствии осадков до сих пор, грязища стоит даже на дрогах 2-й категории, то что будет в этот раз, трудно представить. Если повезет, то к вторнику, среде разгребут. Верняя засыпят растворчиком и будут ждать когда растает. Внутриквартальные дороги не чистят почти нигде. Во многих местах - просто каток! Это печально. Как было в кино: "да за такое...!" Но уж неизвестно куда писать и что делать, чтобы у ответственных лиц и организаций проснулась совесть.

    5
    0
  • С
    Сарказм
    12-го февраля

    Не знаю, где это у вас, а у нас и листья с тротуаров и снег убирают именно тракторы (кстати,я б не сказал, что сильно круто, дворники с лопатой эо делали качественней, хотя и медленнее, так что когда это все пойдет таять, тротуары превратятся в каток). И основные дороги и трассы чистят в общем пристойно и быстро, с менее главными, конечно, ситуация похуже. Да и не сказал бы я, что снега этой зимой сильно много, буквально раза 3 за зиму у себя лопатой дорожку чистил, просто он упал и лежит, потому как оттепелей уже полтора месяца нет

    2
    8
  • ji
    jurijs ivanovs
    12-го февраля

    надо побольше снегоуборочной техники ! надо закупить мини трактора для очистки пешеходных дорожек ! лопата тут не поиожет ! слишком много снега выпадает сразу ! давно придуманы специальные снегоуборщики для очистки дорог для пешеходов ! а у нас только лопаты и ломы ! каменный век ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    7
    11
