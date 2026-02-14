Baltijas balss logotype
Латвию накрыл самый глубокий снег с 2013 года 0 828

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвию накрыл самый глубокий снег с 2013 года
ФОТО: LETA

После пятничной метели Латвию покрывает самый глубокий снежный покров с весны 2013 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Самая большая толщина снежного покрова на станциях наблюдения ЛЦОСГМ в субботу утром зафиксирована в Дагде — 62 сантиметра. Такого количества снега в стране не было с апреля 2013 года, когда в Алуксне глубина снега достигла 70 сантиметров.

Наибольшее увеличение толщины снежного покрова — на 20 сантиметров — зарегистрировано на станции наблюдения «Сили» в Ливанском крае, где высота снежного покрова выросла с 38 до 58 сантиметров. На втором месте — метеостанция в Гулбене, где глубина снега увеличилась на 18 сантиметров — с 28 до 46 сантиметров.

Во многих местах страны снежный покров стал толще более чем на десять сантиметров, однако в части Курземе и на северо-западе Видземе запасы снега не увеличились, а под воздействием ветра на некоторых станциях наблюдения даже зафиксировано небольшое уменьшение толщины снежного покрова.

На станции наблюдения в центре столицы толщина снежного покрова увеличилась с 16 до 25 сантиметров.

Ранним утром в субботу толщина снега на станциях наблюдения составляла от пяти сантиметров в Мерсрагсе и семи сантиметров на Колке, Даугавгриве, в Айнажи и Руйиене до 50 сантиметров в Даугавпилсе, 54 сантиметров в Пиедруе Краславского края, 58 сантиметров в Сили Ливанского края и 62 сантиметров в Дагде.

Отметка в 40 сантиметров также превышена на станциях наблюдения в Гулбене и Резекне, а достигнута — в Екабпилсе и Скривери.

На станциях ЛЦОСГМ снежный покров измеряется ультразвуковым сенсором на специально подготовленной площадке. Метеостанции обычно расположены на открытой местности, и в пункте наблюдений ветер нередко сдувает снег или иногда образует сугроб, поэтому средняя толщина снега в окрестностях может существенно отличаться от показателей, зафиксированных на станции.

В субботу утром на юго-востоке Латгале продолжается небольшой снег, температура воздуха по всей стране составляет -9..-14 градусов, дует умеренный северный, северо-восточный ветер, местами поднимающий снег. В ближайшие сутки существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

#климат #погода #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео