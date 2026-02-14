Отмечая в начале февраля Всемирный День борьбы с раком, Национальная служба здравоохранения (NVD) в очередной раз обратилась к жителям Латвии с напоминанием, как важно проходить онкологический скрининг, и — что немаловажно - делать это ВОВРЕМЯ.

Дай себе шанс

Изменения в организме, предшествующие образованию злокачественных образований, часто проходят бессимптомно и не вызывают никакого дискомфорта, поэтому человек может даже не догадываться о заболевании, которое уже коварно подтачивает его организм.

Профилактические обследования на предмет наличия/отсутствия злокачественных образований дают возможность либо убедиться, что со здоровьем все в порядке и обрести душевное спокойствие, или своевременно выявить проблему и, соответственно, срочно принять необходимые меры. Чем раньше злокачественное образование удаётся выявить, тем больше шансов на успешное лечение и лучший результат. Запущенные же случаи, увы, в основном завершаются печально.

В Латвии программа профилактических обследований включает четыре вида скрининга: на рак шейки матки и рак молочной железы (для женщин), на рак простаты (для мужчин) и на колоректальный рак (для женщин и мужчин). Согласно рекомендациям ВОЗ и профессиональных ассоциаций обследования рекомендуется проходить регулярно в определённые возрастные периоды, когда риск заболевания особенно повышается.

ВРЕЗКОЙ Скрининг не ограничен определённым объёмом финансирования (квотами) и проводится вне общей очереди записи на услуги. Таким образом, обследования доступны, во-первых, бесплатно, а во-вторых, без длительного ожидания.

Дамам на заметку

Для прохождения скрининга рака шейки матки и рака молочной железы женщинам определённых возрастных групп (от 50 до 68 лет) рассылаются письма-приглашения. Такие письма являются одновременно и напоминанием, и официальным направлением. Получив письмо, необходимо записаться на обследование в одном из медицинских учреждений, заключившим договор с NVD (список медучреждений также можно найти в письме-приглашении).

Для обследования на рак шейки матки женщины в возрасте от 25 до 29 лет получают приглашение раз в три года; женщинам в возрасте от 30 до 70 лет приглашения рассылаются раз в пять лет. Это связано с тем, что в прошлом году был внедрён новый, более эффективный метод тестирования — ВПЧ-тест (на вирус папилломы человека), позволяющий оценить степень риска развития онкологического образования. Если результат ВПЧ-теста отрицательный, то следующий скрининг проводится через пять лет, поскольку риск развития рака в этот период считается минимальным.

Эти пригласительные письма рассылаются примерно через три месяца после дня рождения женщины:

— либо по почте, на адрес декларированного места жительства

— либо адрес э-почты (на портале Latvija.gov.lv, если он создан).

доступна и вакцинация против ВПЧ, которую также оплачивает государство. Приоритетной группой являются мальчики и девочки в возрасте от 12 до 17 лет. С этого года государственная вакцинация доступна и другим возрастным группам - до 25 лет.

Курс обычно состоит из двух доз с интервалом не менее шести месяцев, однако если у человека по каким-либо причинам иммунитет ослаблен, рекомендуется схема из трёх доз. Чтобы получить более точную информацию о возможностях вакцинации против ВПЧ, об оптимальном количестве доз и т. д., нужно обратиться к своему семейному врачу.

Мужчины, ваш выход

Скрининг рака простаты (предстательной железы) подразумевает проведение специальных анализов крови один раз в два года всем мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет. Если эта проблема имеется в семейном анамнезе — то есть, у близких родственников был выявлен рак простаты, обследование рекомендуется уже начиная с 45 лет. Чтобы его пройти, необходимо связаться со своим семейным врачом, который выдаст направление на анализ крови для определения показателя PSA (онкомаркер для раннего выявления рака простаты, аденомы, простатита. Повышенный уровень требует обращения к урологу — М.Б.)

Рак предстательной железы — бич сильной половины человечества; по распространённости злокачественных новообразований у мужчин старше 40 лет он занимает второе место. Если же болезнь была диагностирована у одного из ближайших родственников, риск заболевания увеличивается вдвое. А если этим страдали два близких родственника, риск заболевания возрастает до девяти раз!

Актуально для всех

Оплачиваемый государством скрининг рака кишечника рекомендуется проходить один раз в два года как женщинам, так и мужчинам, в возрасте от 50 до 74 лет.

Этот вид рака развивается в клетках, образующих стенку кишечника. Изначально формируются доброкачественные образования — полипы, которые при отсутствии лечения могут привести к развитию злокачественного заболевания. Обычно эти мутации происходят в течение 10–20 лет. На ранних стадиях, как правило, у пациента нет никаких симптомов или жалоб; именно по этой причине, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, примерно у половины пациентов заболевание, к сожалению, диагностируется уже на поздней стадии.

Тест на скрытую кровь – один из методов исследования, способных обнаружить бессимптомное кровотечение в желудке и кишечнике. Такие кровотечения являются ранним клиническим признаком многих серьезных болезней пищеварительного тракта, включая онкологические.

Чтобы пройти обследование, необходимо сначала обратиться к своему семейному врачу. Врач выдаст тест-набор для определения скрытой крови в кале; в наборе имеется инструкция — как правильно провести в домашних условиях процедуру забора материала для анализа на скрытую кровь, а также необходимые для этого инструменты. После этого тест необходимо доставить в лабораторию для определения результата. Сама процедура совершенно несложная и, что немаловажно, перед проведением теста не требуется соблюдать каких-либо специальных ограничений — например, в питании.

Национальная Служба здоровья призывает всех жителей Латвии, получивших письмо-приглашение, а также тех, у кого в силу возраста и/или предрасположенности повышен риск возникновения онкозаболеваний, не откладывать обследование в долгий ящик. И уж тем более не избегать скрининга в надежде на «авось»: такое легкомыслие может слишком дорого обойтись.