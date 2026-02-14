Baltijas balss logotype
В ночь на воскресенье ожидается сильный мороз, а местами - туман

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ночь на воскресенье ожидается сильный мороз, а местами - туман
ФОТО: LETA

В ночь на воскресенье в Латвии ожидается сильный мороз, местами образуется туман, а в воскресенье днем будет сухая погода и слабый ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет ЛЕТА.

Ночью ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый северный ветер, местами, главным образом в западной части страны, образуется туман. В ночные часы температура воздуха на большей части территории понизится до -20...-24 градусов, лишь в прибрежных районах — до -15...-19 градусов.

В Риге ночью небо временами будут закрывать облака, однако осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый северный ветер, температура воздуха составит -17...-19 градусов, в пригороде — на градус ниже. В воскресенье днем облака будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет -6...-8 градусов.

В первой половине дня будет переменная облачность, во второй половине облачность увеличится. Осадки не ожидаются, будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -7...-12 градусов, во многих районах Курземе — -2...-6 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
Оставить комментарий

