В субботу в Латвии небо прояснится и задует холодный северный ветер, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Более облачная погода сохранится в Латгале, где до утра продолжится метель. Днем значительных осадков уже не ожидается.

Максимальная скорость северного, северо-восточного ветра в порывах снизится до 8-13 метров в секунду, на северном побережье Курземе порывы еще будут достигать 19 метров в секунду.

Ожидается поземка, на автодорогах местами вновь образуются снежные заносы.

Температура воздуха утром понизится до -9..-14 градусов, днем - до -5..-10 градусов.

В Риге в субботу также прояснится, северный ветер немного будет переносить снег. Температура воздуха утром составит -11 градусов и -8 градусов в середине дня.