Сегодня в 9:00 Комитет по развитию города Рижской думы рассмотрит вопрос о создании паромного сообщения через Даугаву, следует из повестки заседания.

Рабочая группа, созданная самоуправлением, пришла к выводу, что сообщение между двумя берегами реки в северной части города следует организовывать в сотрудничестве с Рижским свободным портом, используя уже существующие причалы.

Были изучены все принадлежащие городу прибрежные участки в нижнем течении Даугавы, однако ни один из них не оказался подходящим для строительства новых причалов, подъездных дорог и площадок.

По предварительным расчётам, строительство причалов обошлось бы в 10–15 миллионов евро, а проектирование и реализация заняли бы не менее пяти лет. Поэтому было решено рассмотреть уже существующую портовую инфраструктуру.

Наиболее подходящими признаны:

причал KR21 в Волери,

причал EO11 в Саркандаугаве.

Обе локации имеют удобный доступ к магистральным дорогам и находятся вне жилых районов, что снижает риски шума и проблем с безопасностью движения. В Волери есть выход на улицу Даугавгривас, а в Саркандаугаве — на улицу Урекстес с дальнейшим соединением с Восточной магистралью и Южным мостом.

Размещение причалов в промышленной зоне порта позволяет минимизировать влияние на жилую среду. Также в этих местах уже есть необходимая инфраструктура — причалы, площадки, дороги и зоны для манёвров, что существенно снижает затраты. В основном потребуется лишь установка рамп и отдельных технических элементов.

Рабочая группа считает, что запуск маршрута Вецмилгравис — Болдерая даст ряд преимуществ:

улучшит мобильность жителей,

снизит нагрузку на мосты и основные дороги,

сократит время грузоперевозок до одного часа,

уменьшит количество ДТП и уровень загрязнения воздуха.

Кроме того, проект может способствовать развитию промышленных территорий в Болдерае, Вецмилгрависе и Саркандаугаве.

Для перевозок предлагается использовать крупные паромы типа ROPAX, предназначенные для автомобилей, грузовиков и пассажиров. Такие суда:

имеют длину до 80 м и ширину до 18 м,

грузоподъёмность около 300 тонн,

скорость 10–14 узлов (18–26 км/ч),

могут перевозить до 65 легковых авто или до 14 грузовиков и около 100 пассажиров.

Ранее сообщалось, что Рижская дума поручила оценить возможность создания такого маршрута после получения коллективного заявления, которое подписали 2331 житель.