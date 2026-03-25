Горючее на латвийских автозаправках продолжает стремительно расти в цене, что больно бьет практически по всем людям и отраслям.

В розницу стоимость дизельного топливо на прошлой неделе приближалось к 2 евро за литр. Чтобы сбить цены на топливо, министерство финансов (МФ, FM) предлагает снизить акциз на дизельное топливо примерно на 15% - уже с 1 апреля. Но временно.

"А стоит ли вообще что-то сеять?"

Как заявил председатель правления организации Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш, многие крестьянские хозяйства всерьез задумались – а стоит ли в этом году вообще что-то выращивать?..

В этой ситуации правительство Латвии, несмотря на проблемы с бюджетом, вынуждено предпринимать меры по снижению цен.

Первый шаг по стабилизации цен в виде снижения акцизного налога на топливо будет сделан уже с 1 апреля, — сообщили министр финансов Арвилс Ашераденс и министр экономики Виктор Валайнис. Правда пока речь идет исключительно о дизеле.

Министр финансов в связи с этим указывает на очевидное: рост цен на топливо создаёт значительную нагрузку как на бизнес, так и на домохозяйства, а также влияет на работу государственного сектора, включая службы экстренной медицинской помощи, безопасности. Оценки МФ показывают, что без вмешательства дополнительные расходы для латвийской экономики могут достичь примерно 50 миллионов евро в месяц.

Снижение акциза уменьшит цену на 8,6 цента за литр

23 марта Министерство финансов сообщило: будет подготовлен законопроект, направленный на снижение акцизов на дизельное топливо примерно на 15%. Временно.

Планируется, что сниженная ставка будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Снижение также будет распространяться на маркированное дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве.

Планируется снизить акцизную ставку на дизельное топливо с 467 евро до 396 евро за 1000 литров.

По расчётам МФ, это может снизить цену топлива примерно на 8,6 цента за литр, (включая налог на добавленную стоимость).

Задача ранее озвучивалась так: добиться, чтобы цена не превышала 1,80 евро за литр. Аналитики посчитали, что это та цена, выше которой негативные последствия для экономики Латвии неизбежны.

В МФ в связи с грядущим снижением акциза поясняют: после уменьшения акциз в Латвии станет самым низким в странах Балтии. В настоящее время самая низкая ставка акциза на дизельное топливо в Балтии — в Эстонии — 428 евро за 1000 литров, а в Литве — 553,6 евро.

В то же время страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия — координируют свои действия по смягчению рыночных шоков и влияния цен на топливо на население. Эстония изначально планировала повысить акциз на топливо с 1 мая, но в настоящее время планирует отказаться от этого шага, в то время как Литва движется к аналогичным решениям как Латвия.