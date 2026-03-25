В воздушное пространство Латвии из России залетел и взорвался беспилотник, пишет LETA.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве обороны, Военно-воздушные силы зафиксировали вхождение беспилотного летательного аппарата иностранного государства в воздушное пространство Латвии со стороны России. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском крае.

На месте происшествия обнаружены обломки дрона. Там работают подразделения Национальных вооружённых сил, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны.

Дальнейшей угрозы для гражданского населения и безопасности воздушного пространства Латвии не установлено, отметили в министерстве, подчеркнув, что никто из мирных жителей не пострадал и гражданская инфраструктура не повреждена.

Дрон взорвался в километре от центра Свариньской волости

Влетевший этой ночью в воздушное пространство Латвии дрон взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, сообщил агентству ЛЕТА организатор гражданской обороны самоуправления края Айвар Белковскис, пишет ЛЕТА.

Происшествие произошло примерно в километре от Свариньциемса — центра Свариньской волости. Ближайший к месту инцидента населенный пункт находится на расстоянии около 300–400 метров.

Белковскис отметил, что самоуправление было оперативно проинформировано о случившемся — примерно в течение 15 минут. Взаимодействие служб он оценивает как хорошее, сам он также находится на месте происшествия.

Представитель самоуправления подчеркнул, что жители не находятся под угрозой.

Ночь была напряжённой

Заместитель начальника Объединённого штаба Национальных вооружённых сил (НВС) по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис в «Утренней панораме» ЛТВ рассказал, что этой ночью в 2:19 на радарах было замечено, что неопознанный воздушный объект приближается и пересекает границу Латвии. Туда была направлена группа противовоздушной обороны.

Летательный аппарат сдетонировал в 2:39 вблизи села Добричино в Краславском крае. Дрон взорвался сам, а не был сбит.

Следователи работают на месте происшествия. О мощности взрыва Лещинскис не стал спекулировать, подчеркнув, что пока не установлены ни производитель объекта, ни страна его происхождения.

Лещинскис отметил, что в целом ночь для подразделений противовоздушной обороны была напряжённой — ещё до этого инцидента около полуночи было зафиксировано, что со стороны Беларуси в воздушное пространство Латвии также вошёл некий объект, который совершил небольшой разворот и вернулся в Россию. Туда также была направлена группа ПВО.

Генерал НВС считает, что в данном случае нельзя говорить о скоординированных действиях этих двух государств против Латвии. Он предположил, что оба летательных аппарата либо сбились с курса, либо подверглись воздействию средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего изменили первоначальную траекторию и "залетели туда, куда не были направлены".

Лещинскис оценил, что в целом оборонный сектор Латвии готов к подобным инцидентам, однако стопроцентную безопасность невозможно гарантировать, "если по соседству ведутся боевые действия".

Ведётся выяснение обстоятельств инцидента. О случившемся проинформировано самоуправление Краславского края.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что в связи с произошедшим прервал рабочий визит на Украину и возвращается в Латвию.

Дрон украинский?

Премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе «900 секунд» на TV3 подчеркнула, что минувшей ночью Украина пережила одну из крупнейших атак России.

"Этой ночью произошёл серьёзный бой, украинцы отражали взрывы и атаки на свою страну", — сказала Силиня.

По словам премьер-министра, на данный момент предварительно выглядит так, что упавший в Латвии дрон мог быть украинским, аналогично случаю, ранее произошедшему в Литве.

Силиня сообщила, что похожий инцидент произошёл и в Эстонии, где дрон попал в инфраструктуру. Ведётся расследование, и необходимо понимать, что Латвия находится вблизи зоны боевых действий. Она подчеркнула, что в условиях частых атак на Украину следует учитывать их влияние в приграничье, поскольку ответные действия Украины значительны, а Латвия находится недалеко от границы.

Премьер отметила, что Россия пользуется моментом, когда внимание мира в большей степени сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.

По словам Силини, дрон взорвался примерно в 13 километрах от границы, и мэр Краславского края проинформирован о случившемся. В настоящее время угроз для жителей нет, однако всё указывает на необходимость ещё более интенсивной работы в сфере обороны, подчеркнула премьер-министр.