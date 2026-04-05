На Пасху в Латвии станет немного теплее и чаще будет светить солнце, однако возможны и осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

После очередной прохладной ночи в пасхальное воскресенье в Латвии ожидается облачная погода с временными прояснениями. Утром местами в северо-восточных районах еще ожидаются дождь и мокрый снег, затем осадки прекратятся.

Вечером с запада Латвию начнет пересекать новая зона осадков, которая принесет дождь на большую часть территории страны.

Ветер прогнозируется юго-западный и западный от умеренного до умеренно сильного. Утром и днем в прибрежных районах ветер усилится, в порывах достигая скорости 15-18 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов.

В столице в первой половине дня будет преимущественно солнечно, а вечером небо затянет облаками и пойдет дождь.

Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, который утром будет порывистым - до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в Риге составит приблизительно +10 градусов.