Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сообщили, когда в Латвии снова будет несколько выходных подряд

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сообщили, когда в Латвии снова будет несколько выходных подряд

Май снова порадует жителей Латвии дополнительными нерабочими днями. Благодаря государственным праздникам и переносу рабочих дней в следующем месяце нас ждут четыре выходных подряд.

Получив на Пасху четыре дня выходных, многие латвийцы с трудом встраиваются в суровые рабочие будни. Однако ждать следующего длинного уикенда осталось совсем недолго. Он наступит уже в начале следующего месяца.

Первого мая вся страна будет отмечать Праздник труда и День созыва Учредительного собрания Латвийской Республики, который выпадает на пятницу. Сразу за ним последуют обычные выходные — 2 и 3 мая, суббота и воскресенье. А 4 мая, в понедельник, Латвия будет отмечать День провозглашения Декларации независимости Латвийской Республики.

Так что всех жителей страны впереди ждет мини-отпуск из четырых дней, позволяющий строить планы на дальние поездки и отдых всей семьей -- с пятницы, 1 мая, по понедельник, 4 мая.

#Латвия #путешествия #отдых #независимость #семья #праздники #выходные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео