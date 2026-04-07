Май снова порадует жителей Латвии дополнительными нерабочими днями. Благодаря государственным праздникам и переносу рабочих дней в следующем месяце нас ждут четыре выходных подряд.

Получив на Пасху четыре дня выходных, многие латвийцы с трудом встраиваются в суровые рабочие будни. Однако ждать следующего длинного уикенда осталось совсем недолго. Он наступит уже в начале следующего месяца.

Первого мая вся страна будет отмечать Праздник труда и День созыва Учредительного собрания Латвийской Республики, который выпадает на пятницу. Сразу за ним последуют обычные выходные — 2 и 3 мая, суббота и воскресенье. А 4 мая, в понедельник, Латвия будет отмечать День провозглашения Декларации независимости Латвийской Республики.

Так что всех жителей страны впереди ждет мини-отпуск из четырых дней, позволяющий строить планы на дальние поездки и отдых всей семьей -- с пятницы, 1 мая, по понедельник, 4 мая.