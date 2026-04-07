Производитель возобновляемой энергии прогнозирует, что цены на электроэнергию в Латвии зимой могут резко вырасти — вплоть до уровней кризисного 2022 года.

По оценке международной компании «Eurowind Energy Neue Energien», если Ормузский пролив останется закрытым продолжительное время, уже зимой 2026/2027 годов средние цены могут превысить 300 евро за мегаватт-час.

Несмотря на то, что за последние 20 лет Латвии удалось значительно сократить зависимость от импорта электроэнергии — с почти 70% до менее чем 30%, страна по-прежнему остаётся уязвимой к внешним факторам, отмечают эксперты. Любые потрясения на мировых рынках напрямую отражаются на счетах потребителей.

В компании подчёркивают, что обострение геополитической ситуации, включая конфликт вокруг Ирана, влияет на цены на нефть и газ, а значит — и на стоимость электроэнергии в Латвии.

Согласно данным Eurostat, Европейский союз по-прежнему зависит от импорта: более половины энергии поступает извне. Это делает энергорынок чувствительным к кризисам — от военных конфликтов до логистических сбоев.

Глава компании Артурс Томс Плешс отмечает, что в Латвии доля возобновляемых источников уже достигает почти 46%, однако в конечном потреблении всё ещё значительную роль играют нефть и газ.

Особенно это ощущается зимой, когда снижается выработка солнечной и гидроэнергии — в этот период зависимость от импорта становится наиболее заметной и отражается на ценах практически во всех сферах, от продуктов питания до услуг.

Отдельной проблемой остаётся слабое развитие ветроэнергетики. По сравнению с соседними странами Латвия значительно отстаёт по объёмам выработки энергии ветром, что усиливает зависимость от внешних поставок.

Эксперты подчёркивают: в условиях глобальной нестабильности единственный долгосрочный выход — развитие собственной генерации, прежде всего ветроэнергетики, которая не зависит от импорта и помогает сдерживать рост цен.