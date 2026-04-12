Рижская первая больница приглашает пациентов с псориазом принять участие в исследовании, целью которого является отслеживание протекания заболевания и эффективности лечения.

Это предложение предназначено для пациентов с псориазом, которые хотят не только начать лечение у опытных специалистов, но и принять участие в научном исследовании.

Больница отмечает, что участники исследования будут получать регулярное наблюдение и оценку динамики лечения у профессоров Ингмара Микажана и Илоны Хармане.

Участникам будет предоставлена возможность воспользоваться цифровой моделью здоровья, которая поможет следить за течением болезни и результатами терапии. Также им обеспечат медицинскую помощь в рамках государственных услуг.

Чтобы принять участие в исследовании, пациента нужно записаться через электронную систему бронирования Рижской первой больницы или связаться с центром записи и информации по телефону 67366323.