На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась в 2,4 раза и составила 35,81 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили в АО "Latvenergo".

В Литве средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе также снизилась в 2,4 раза и составила 35,83 евро за МВт/ч, а в Эстонии - в 2,7 раза и составила 31,52 евро за МВт/ч.

В "Latvenergo" отмечают, что оптовые цены на электроэнергию в регионе стран Скандинавии и Балтии на минувшей неделе резко снизились, достигнув самого низкого среднего уровня цен за неделю в этом году в странах Балтии.

Падение цен было в основном обусловлено значительным увеличением выработки ветряных электростанций, а также небольшим снижением потребления электроэнергии. Таким образом, вместе с высокой выработкой солнечных электростанций соотношение собственного производства и потребления в странах Балтии на прошедшей неделе достигло 105%, что является самым высоким уровнем за последние два года с мая 2024 года.

Цена системы "Nord Pool" снизилась до 39,75 евро за МВт/ч, что в 2,5 раза меньше, чем на предыдущей неделе.