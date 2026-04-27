Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А вы за электроэнергию не переплачиваете? Новый расчет

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: А вы за электроэнергию не переплачиваете? Новый расчет
ФОТО: LETA

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась в 2,4 раза и составила 35,81 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили в АО "Latvenergo".

В Литве средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе также снизилась в 2,4 раза и составила 35,83 евро за МВт/ч, а в Эстонии - в 2,7 раза и составила 31,52 евро за МВт/ч.

В "Latvenergo" отмечают, что оптовые цены на электроэнергию в регионе стран Скандинавии и Балтии на минувшей неделе резко снизились, достигнув самого низкого среднего уровня цен за неделю в этом году в странах Балтии.

Падение цен было в основном обусловлено значительным увеличением выработки ветряных электростанций, а также небольшим снижением потребления электроэнергии. Таким образом, вместе с высокой выработкой солнечных электростанций соотношение собственного производства и потребления в странах Балтии на прошедшей неделе достигло 105%, что является самым высоким уровнем за последние два года с мая 2024 года.

Цена системы "Nord Pool" снизилась до 39,75 евро за МВт/ч, что в 2,5 раза меньше, чем на предыдущей неделе.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео