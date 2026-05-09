Как уже сообщалось, театр Дайлес решил использовать интересный метод борьбы с нарушителями авторских прав - зрителям при входе выдаются наклейки, чтобы закрыть на время спектакля видеокамеры смартфонов. Депутат Рижской думы, известный политтехнолог и специалист по рекламам Эрикс Стендзениекс в социальной сети X разразился грозным комментарием, обвинив театр в грубом вторжении в личное пространство.

"Именно какой ущерб театральному спектаклю наносит мутный фрагмент видео в соцсетях? Есть ли вообще хоть один человек в мире (даже не говоря о Латвии), который говорит «Ой, не куплю билет, потому что уже посмотрел 30 секунд туманного и дергающегося видика из последнего ряда»? Театр должен радоваться, что зрители дают видеовзгляд на спектакль. Скоро нельзя будет и отзывы писать. Идиоты", - написал Э. Стендзениекс. Многие комментаторы с этим мнением не согласились, посетовав на то, что им, как зрителям, мешают другие зрители, которые во время спектакля снимают сцену, включают свет в смартфоне, а то и игнорируют просьбу выключить звук телефона на время спектакля.

На это политик резонно заметил, что едва ли такому поведению зрителей помешают наклейки на телефоне. Так можно дойти до абсурда и заставить сдавать анализы тех, кто кашляет во время спектакля.