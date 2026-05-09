После дождей — ночные заморозки: синоптики предупреждают жителей Курземе 0 1919

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Морозный рассвет на поле
ФОТО: BB.LV/AI

В западной части Латвии в ночь на воскресенье ожидаются заморозки. В отдельных районах Курземе температура у поверхности земли может опуститься до минус 1 градуса.

Синоптики предупреждают, что во второй половине ночи и ранним утром воскресенья в Курземе возможны заморозки.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, при прояснении неба температура воздуха местами может понизиться до 0 градусов, а на поверхности травы — до минус 1 градуса.

Наиболее высокая вероятность заморозков ожидается именно в западной части страны, где ночью облачность станет менее плотной.

Для садоводов и владельцев огородов это может означать риск повреждения цветущих растений, рассады и молодых побегов — особенно в низинах и открытых местах, где холод задерживается дольше.

В целом ночь в Латвии останется облачной. Небольшие дожди еще возможны в центральных и восточных районах страны, однако осадки постепенно будут ослабевать.

Влияние циклона к утру станет меньше, а ветер останется слабым.

Температура воздуха по стране ночью составит от +3 до +8 градусов, однако в Курземе при ясном небе будет заметно холоднее.

Такие ночные похолодания для мая в Латвии не являются редкостью, особенно после прохождения циклонов и при слабом ветре.

