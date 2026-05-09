Погода останется спокойной, но без солнца — дожди затронут лишь часть страны.

В воскресенье в Латвии ожидается облачная погода. Небольшие дожди возможны главным образом в восточных районах, где влияние циклона будет сильнее.

Ночью сохранится облачность, прояснения ожидаются только на западе Курземе. Температура опустится до +3…+8 градусов, в Курземе — ещё на пару градусов ниже. Ветер слабый.

Днём ситуация почти не изменится: облачно, местами на востоке небольшой дождь. Температура поднимется до +9…+14 градусов, на востоке — местами около +8.

В Риге существенных осадков не ожидается: будет облачно, с прояснениями, температура — около +10…+12 градусов.

Такая погода связана с влиянием циклона, который сильнее ощущается в восточной части страны.