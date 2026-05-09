Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Серое воскресенье: где в Латвии всё-таки пойдёт дождь 0 700

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка в желтом плаще выгуливает пса около реки
ФОТО: BB.LV/AI

Погода останется спокойной, но без солнца — дожди затронут лишь часть страны.

В воскресенье в Латвии ожидается облачная погода. Небольшие дожди возможны главным образом в восточных районах, где влияние циклона будет сильнее.

Ночью сохранится облачность, прояснения ожидаются только на западе Курземе. Температура опустится до +3…+8 градусов, в Курземе — ещё на пару градусов ниже. Ветер слабый.

Днём ситуация почти не изменится: облачно, местами на востоке небольшой дождь. Температура поднимется до +9…+14 градусов, на востоке — местами около +8.

В Риге существенных осадков не ожидается: будет облачно, с прояснениями, температура — около +10…+12 градусов.

Такая погода связана с влиянием циклона, который сильнее ощущается в восточной части страны.

Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия #прогноз #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди возлагают цветы 9 мая 2026 года на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе
Изображение к статье: Автомобиль на фоне крытых гаражей в Елгаве
Изображение к статье: Медведь на фоне леса
Изображение к статье: Экстренное предупреждение на экране смартфона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Алла Пугачева.
Люблю!
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как протереть листья комнатных растений от пыли для блестящего вида
Дом и сад
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео