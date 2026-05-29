Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы 0 20

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ремонт улицы.

«Хочу поделиться возмутительным фактом. Недавно заасфальтировали променад на улице Латгалес, возле супермаркета DOLE. Не успели люди порадоваться — приехала техника, и асфальтовое покрытие демонтировали.

Что вообще происходит?! Почему содрали покрытие? И в какую сумму это обошлось городу? Читатель портала bb.lv»

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации управления коммуникации Рижского самоуправления Криста Витола:

– В ходе проверки на названном читателем объекте были обнаружены отдельные дефекты дорожного покрытия. Поэтому, чтобы объект можно было принять в эксплуатацию, компании, выполнявшей данные работы, было поручено устранить недостатки.

Одновременно работы по устранению дефектов будут также проводиться на дорожном покрытии и примыкающих въездных путях, а также на пересечениях улиц Вишкю и Икшилес с улицей Латгалес.

Все вышеперечисленные работы выполняются за счет стройподрядчика.


Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #строительство #ремонт дорог
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи







