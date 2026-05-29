Нам порой непросто представить повседневность инвалидов, обреченных даже не несчастным случаем, а самой судьбой, с рождения — быть иными. А возраст — ведь он приходит не один, а с букетом самых невообразимых болезней и страданий.

Как участнику Социального комитета Рижской Думы, ежемесячно доводится бывать в специфических учреждениях, куда извне попадают разве что родственники тамошних постояльцев. Конечно, у кого они есть — а ведь бывает, что обитатель приюта оказывается один во всем свете...

Общежитие на новый лад

Но не все так грустно, особенно, если во главе сотрудников самоуправления на открытие социального дома шагает неунывающий мэр Виестурс Клейнбергс. В прошлом созыве именно он возглавлял Социальный комитет, и потому честь открытия очередного инвестпроекта выпала ему по праву. Что есть, того не отнимешь — градоначальник как политик профилировался именно по социалке, выйдя затем на новый уровень.

В конкретном случае — стоимость отстроенной инфраструктуры 2 425 840 евро, из них 2 061 964 профинансировал Европейский социальный фонд. Строили, конечно, не на пустом месте — локация известная, на границе Тейки с Пурцвиемсом, долгие годы там был местный ДГИ, и Ваш автор тут в 1990-е постоял за первым латвийским паспортом. Помню, как ехал потом по Бикерниеку в троллейбусе, рассматривая дивную цветную фотокарточку, где у свитера невзначай случился красно-бело-красный ободок.

Игорь пишет картины под настроение, судя по всему, хорошее. Фото автора.

Ну это лирика, а вообще к третьему десятилетию XXI века бывшая общага пришла в прямом смысле в ушатанном виде — по словам нынешних работников, когда начинали ремонт, то страшновато было входить, полы прогибались. Снесли, в итоге, все, кроме несущих конструкций. Получилось в итоге чудненько, прямо на мировом уровне. Такого в рижской социальной сфере до сих пор видеть не приходилось.

Опять же, надо сделать скидку на то, что жильцы разместились тут только в апреле, и все еще совсем свеженькое. Даже человеком не пахнет, всюду аромат новых материалов и мебели. Да, правильно сказала руководитель Департамента благосостояния Инара Кондрате — пора снять стигму, проклятие, с человека, который не похож на нас.

– Мы все в одной лодке, – заметила она на открытии. – Все мы люди.

И как бы в подтверждение, с противоположной стороны улицы группа школьников, которые, видимо, были в отличном настроении по окончании учебного года, хором закричала «Ура!» Такое спонтанное проявление чувств всех обрадовало, вышла почти картина «Ленин и дети». Были произнесены и слова благодарности банку, который сделался спонсором. Короче, это бревно несли всей Ригой.

Все начинается с колясочной

То, что вы попадаете не в дом престарелых, видно сразу по входу в холл – тут просторное помещение с десятком колясок. Все потому, что одной из целевых групп нового центра являются молодые мамочки. Эту функцию, что называется, на аутсорсинг, передали Латвийской евангельски-лютеранской церкви, у нее есть диакония – это отдельное общество, и работают там сотрудники, все с высшим образованием, с отличным знанием латышского языка, желательно русским на разговорном уровне, а также английским или немецким. А зарплата в месяц 1550 евро брутто. Персонал, который довелось увидеть — люди в основном молодые, современные. С татуировками!

Для мам и малышей тут организуют групповые и индивидуальные занятия, как раз при мне в спортивном зале симпатичная Айга делала лечебную физкультуру с одним мальцом – его фотографировать неэтично, потому сделал снимок отличницы социального труда. Всего тут трудится где-то полтора десятка человек, примерно по одному на каждого жильца. Персонал находится в здании по принципу 24/7.

В этом же здании располагается кризисный центр Burtnieks, принадлежащий Латвийскому красному кресту. Его клиенты — семьи с детьми, беременные, и одинокие люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Таким оказывают психосоциальную поддержку, предоставляют надежную среду, а если надо то и – убежище.

Красный Крест помогает в самых нестандартных драматических случаях: насилие в семье, развод, пожар, уход из дома без вещей первой необходимости. Увы, все это может произойти ежедневно, чисто статистически, в большом городе... Тем же, кто с рождения, к сожалению, обречен на жизнь только при помощи других людей — Красный Крест способствует в самых обыденных навыках, от приготовления пищи, до обращения с кредитной картой.

Система коридорная

Все-таки никуда не уйти от первоначальной архитектуры здания — эти длинные коридоры с дверьми по обе стороны... Их, впрочем, смикшировали отменными орнаментами и рисунками в виде граффити, только добродушными.

Современный уют. Фото автора.

Так же вырисовывается и новый облик обитателей группового жилья. Если Кирилла, который пригласил нас в свою «келью» (с современной мебелью, отдельным санузлом и роскошным телевизором в полстены с игровой приставкой), можно при его, на вид, тридцати годах, сравнить с учеником младшей школы — то Освальд, приближающийся к пенсионному возрасту, уже по всему походит на сверстников. У него в жилище музыкальный синтезатор. В конце коридора самый колоритный — Игорь, это художник наивист. Очень милые у него разумные рыбы, на аккуратных полотнах. Как мне пояснил, ни академии, ни школы не заканчивал — пишет, как видит. Аутодидакт!

Как мне рассказал руководитель рижской Социальной службы Марис Моорс, все население Буртниеку 37 — а это человек 12, являются юридически вменяемыми людьми, имеют документы, некоторые даже вполне официально подрабатывают. По программе «Мероприятия включающей занятости», рассчитанной до июня 2028 года, Латвии на субсидированные рабочие места из средств ЕС выделили 43,5 млн евро. Целевая аудитория — трудоустройство безработных, инвалидов, экономически неактивных жителей.

Бывшие помещения иммиграционной конторы превратились в застекленные рекреации. Где-то общие пространства для игр, чтения, гимнастики. А на улице у них есть еще и современная площадка для физической активности на свежем воздухе.

Выйдя из светлого дома с приподнятым настроением, пошел опять-таки на троллейбус. На остановке четверка отъявленных латвийские бомжей пускала по кругу 0,7 – даже не подозревая, что рядом социальные проблемы решают, благодаря современным достижениям науки и фондам Брюсселя. Впрочем, все равно очередь в сие учреждение может идти и 18 лет – а свободных мест ныне, к сожалению, не имеется.