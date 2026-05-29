«Уж», «Берёза» и «Орёл»: латвийским электропоездам продолжают давать имена

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Поезд Vivi Пчела
ФОТО: LETA

Латвийские пассажирские электропоезда продолжают получать имена, вдохновлённые природой. К уже появившимся «Пчеле» и «Сосне» присоединились «Уж», «Берёза», «Глухарь» и «Орёл». В будущем собственные названия получат все новые электропоезда Vivi.

Компания Vivi продолжает реализацию проекта по присвоению имён новым пассажирским электропоездам, курсирующим по Латвии. Очередные четыре состава получили названия «Уж» (Zalktis), «Берёза» (Bērzs), «Глухарь» (Mednis) и «Орёл» (Ērglis). Ранее, в конце апреля, первые поезда были названы «Пчела» (Bite), «Воробьиный сыч» (Apodziņš), «Сосна» (Priede) и «Ель» (Egle).

Всего в парке новых электропоездов насчитывается 32 состава, и каждому из них планируется дать собственное имя. Новые названия будут появляться постепенно — по четыре ежемесячно.

Все выбранные имена связаны с латвийской природой. Для проекта были отобраны названия деревьев, птиц, животных и других природных символов, характерных для Латвии.

Подбором названий занимались специалисты компании «Латвийские государственные леса» (ЛГЛ), которая участвует в проекте совместно с Vivi.

Сотрудничество не ограничивается только названиями поездов. В вагонах также размещены специальные маршрутные карты, на которых отмечены природные объекты и места отдыха ЛГЛ, расположенные рядом с железнодорожными станциями.

Что важно знать: проект призван не только сделать каждый поезд более узнаваемым для пассажиров, но и популяризировать природные достопримечательности Латвии, до которых можно добраться по железной дороге.

Новые электропоезда производства чешской компании Škoda Vagonka начали перевозить пассажиров в Латвии в конце 2023 года. Постепенно они стали основой современного пригородного железнодорожного сообщения страны.

Интерес пассажиров к железнодорожному транспорту продолжает расти. В прошлом году услугами предприятия воспользовались 21,3 миллиона человек — это на 10% больше, чем годом ранее.

Проект с присвоением имён продолжится в течение ближайших месяцев, пока собственные названия не получат все новые электропоезда, курсирующие по латвийской железнодорожной сети.

#туризм #Латвия #природа #пассажирские перевозки #электропоезда
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
