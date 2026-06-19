Уже на этой неделе в Латвии начинаются праздничные события – выступления артистов, ярмарки, дегустации сезонных деликатесов. На многие – вход свободный. Приведем только некоторые примеры из большой программы грядущих длинных выходных.

Что готовит Рига

В пятницу, 19 июня на Домской площади весь день будет работать рынок, где можно будет купить травы, изделия ремесленников и сезонные продукты.

Вечером праздничные мероприятия пройдут у Малой гильдии и у культурного центра Imanta.

В субботу, 20 июня в концертном зале Ave Sol состоится концерт «Солнцестояние», а в культурном пространстве Strops в Страздумуйжском парке на Югле праздник отметят с ансамблем Suitu sievas, аккордеонисткой Каролине Ванцане, мастерскими по плетению венков и вечерними посиделками у костра.

Главное мероприятие программы пройдет 20 июня в парке Узварас. С 15:00 и до позднего вечера там будут концерты фольклорных коллективов, творческие мастерские, рынок ремесленников и домашних производителей. В 21:00 начнется украшение Янова костра, совместное пение и концерт группы Zāle. В 23:00 состоится танцевальное представление с участием ансамбля Daiļrade и смешанного хора Sōla. После полуночи запланированы ритуал зажжения костра, танцы и пение с группой Rikši.

Где еще в столице «зажигают»

Помимо парка Узварас мест для празднования на Лиго и Янов день будет еще три: с музыкой, танцами и огнями до рассвета, сообщает столичное самоуправление.

Уже по традиции в Риге Лиго и Янов день отметят в парке Гризинькалнс; на Кукушкиной горе (Дзегужкалнс); а также в Зеленом театре Межапарка.

Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 во вторник, 23 июня и продлятся до 4:30 следующего дня.

Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки.

Гризинькалнс в Янову ночь приглашает на мероприятие «От солнца до солнца» с участием фольклорных ансамблей, музыкальных групп и диджеев.

На Кукушкиной горе праздничное мероприятие пройдет в духе народных традиций вместе с участниками Рижского танцевального клуба и музыкантами.

В Зеленом театре Межапарка состоится мероприятие, на котором выступят фольклорная группа Rikši, Жорж Сиксна, Айя Андреева, группа Labvēlīgais tips и другие.

Костры и дискотеки в Юрмале

23 июня празднование состоится на пляже Каугури у конца улицы Капитана Золта.

В 21:30 здесь зажгут традиционный Янов костер. С 21:30 до 23:00 для гостей выступит группа Labvēlīgais tips. После этого, с 23:15 до 02:00, праздник продолжится танцами на берегу моря под музыку диджея Грауздиньша.

Огненное шоу и танцы до утра в Вентспилсе

Вентспилс тоже готовит несколько праздничных дней у моря, где летнее солнцестояние обещает не только традиционные рынки и венки, но и ночные ритуалы, музыку до рассвета и события для всей семьи.

21 июня на Старогородском рынке Вентспилса с 8:00 до 14:00 пройдет ярмарка трав, где можно будет приобрести травы для Янова дня, венки, сыр и другие праздничные товары.

В научном центре VIZIUM маленькие исследователи смогут познакомиться с миром анимации, принять участие в творческих мастерских и посмотреть увлекательные научные шоу «Где дым, там огонь» и «Лаборатория суперспособностей».

С 11:00 в Детском городке пройдет мероприятие летнего солнцестояния для всей семьи. Гости смогут посмотреть танцевальную постановку «Лиго легко, лето, с горки вниз», принять участие в плетении венков, подпевать и разучить традиционные танцы Лиго. Вход бесплатный.

23 июня с 7:30 праздничное настроение на Старогородском рынке создаст традиционная ярмарка Лиго.

Вечером, с 21:00, в парке Ренькя пройдет концерт вечера Лиго «Где горит мой огонек...».

В завершение концерта будет зажжен большой Янов костер, после чего до 4:00 утра продолжатся праздничные танцы с группой Express и DJ One. Вход на мероприятие бесплатный.

О традиционных забегах голых

Как же без них? Голые забеги на Лиго по традиции регулярно проводятся в разных местах Латвии. Для укрепления здоровья и красоты в ночь Лиго в старину бежали купаться нагишом по утренней росе в ближайший водоем. Среди наиболее известных «голых забегов» – ночные кроссы в Кулдиге и Вецпиебалге.

Обычно в них могут принять участие все – без какой-либо дискриминации по возрасту, полу и так далее. Женщины и мужчины любого возраста, но никакой одежды – максимум, что себе можно позволить, это лиговский венок на голове.

Хороших праздников!