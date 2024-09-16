Главный обвинитель Латвии почувствует себя обвиняемым: генпрокурора вызвали на ковер

Напомним, что депутаты Сейма от оппозиционного Объединенного списка недавно направили в Генпрокуратуру заявление с просьбой оценить законность решения правительства о списании 571 миллиона евро с основного капитала airBaltic под предлогом того, что эти деньги все равно уже давно потрачены.

И вот теперь оппозиционные парламентарии уже пригласили к себе во фракцию самого генпрокурора Юриса Стуканса.

Он посетит депутатов уже завтра.

Политики готовятся обсудить главным образом три вопроса: 1) уже упомянутое списание средств национальной авиакомпанией, 2) правовую оценку скандала с реализацией Rail Baltica и 3) продвижение в расследовании истории с использованием Кариньшем частных самлетов.