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Главный обвинитель Латвии почувствует себя обвиняемым: генпрокурора вызвали на ковер 1

Политика
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
Главный обвинитель Латвии почувствует себя обвиняемым: генпрокурора вызвали на ковер

У депутатов накопились неприятные вопросы к шефу латвийской прокуратуры.

Напомним, что депутаты Сейма от оппозиционного Объединенного списка недавно направили в Генпрокуратуру заявление с просьбой оценить законность решения правительства о списании 571 миллиона евро с основного капитала airBaltic под предлогом того, что эти деньги все равно уже давно потрачены.

И вот теперь оппозиционные парламентарии уже пригласили к себе во фракцию самого генпрокурора Юриса Стуканса.

Он посетит депутатов уже завтра.

Политики готовятся обсудить главным образом три вопроса: 1) уже упомянутое списание средств национальной авиакомпанией, 2) правовую оценку скандала с реализацией Rail Baltica и 3) продвижение в расследовании истории с использованием Кариньшем частных самлетов.

#прокуратура #airbaltic
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го сентября

    Такой прокурор, который не видит как из бюджета крадут пол миллиарда евро, что составляет не менее 5% ВВП, должен сидеть в тюрьме.

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