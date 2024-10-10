Не дадим агрессорам закормить Европу! Рига тормозит российский горох

Латвия вошла в коалицию с двумя соседками по Балтии, Финляндией, Швецией, Данией и Чехией. Цель – по возможности ограничить ввоз российской и белорусской сельхозпродукции в Евросоюз.

Как явствует из сообщения Министерства земледелия для заседания правительства, теперь повышенный таможенный тариф:

на пшеницу высшего качества будет 95 евро/т,

на кукурузу 94 евро/т,

на масличные жмыхи — 50%.

Ранее ставки на них были нулевыми.

Кроме того, Латвия для себя решила, что ударит и по гороху из враждебных стран.

Успехи не заставили себя ждать: во II квартале сего года в номинации побочных продуктов пищевой промышленности импорт в Латвию из РФ и РБ сократился на 100%, по зерновым на 100%, по овощам на 100%.

Но вот подвела несознательная Германия, которая позволила ввезти из государств–агрессоров фруктов, причем аж на 362% больше, чем в предыдущем квартале.

Более того, получателями продукции российских и белорусских садоводов оказались такие вполне себе благодатные державы ЕС и НАТО, как Франция и Италия! Нам в этой ситуации осталось только выполнить функцию транзитного государства…

"Нужно продолжать дискуссию с государствами–участниками, чтобы обсудить будущее предложение о тарифах и статистической номенклатуре и общем определении таможенных тарифов для широчайшего набора продуктов России и Беларуси, таким образом ограничив импорт из этих государств в ЕС", — рассуждает ведомство Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян).

С другой стороны, в Брюсселе, латвийские инициативы поддерживал комиссар от ЛР Валдис Домбровскис, который одно время исполнял обязанности председателя Еврокомиссии.

"Нужно прекратить стратегическую зависимость ЕС от России", — на высоких тонах заявляют представители Минземледелия ЛР. "Включение импорта сельскохозяйственных и продовольственных продуктов в список санкций ЕС есть решение, чтобы уменьшить доходы России для финансирования войны в Украине". "Любая сделка с Россией дает финансирование осуществляемой ей войне…"

Между тем официальные органы Латвии констатировали, что с начала 2024 года увеличился объем грузовых отправлений из РФ и РБ, содержащих пищевые продукты и корма для животных. Поэтому поставлена задача подвергать "надзорные действия с взятием образцов лабораторных анализов" как минимум для 10 процентов таких отправлений.

Грузовые операторы будут вынуждены платить за такую процедуру, что в итоге поднимет цену аж на 280%. Соответственно, надо ожидать, что и объем таких отправлений упадет.

Тем паче что примеры удачного менеджмента уже налицо. В содружестве с ООО LDZ CARGO, являющемся дочерним предприятием местного железнодорожного монополиста, Министерство земледелия провело анализ зерновых перевозок, и вот что выяснило: если в 2022 году зерновые составили на наших рельсовых магистралях 868 000 т, в 2023 — 859 000 т, то за первое полугодие сего года только 377 000 т, что свидетельствует о потере существенной доли "агрессивного" зерна.