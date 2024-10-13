Как обустроить Россию после Путина: на съезде политэмигрантов РФ была представлена и Латвия

Вильнюс стал местом проведения XIII Форума Свободной России — там составили новый список лиц, в отношении которых Запад должен ввести санкции. Ваш автор следил за мероприятием в прямом эфире.

"Ключевой вопрос — мужество украинских воинов"

Важные речи произнесли двое эмигрантов, живущих в Латвии.

Политический географ Дмитрий Орешкин сказал, что, по данным "Левада–центра", в РФ насчитывается около 20 миллионов потенциальных избирателей, которые против войны. Те же, кто поддерживает, делятся на 20–25 миллионов "зетников или ватников", и аморфное "центристское болото", которое обязательно "перекинется" на другую сторону в случае смены власти.

Что же касается радикальной части сторонников Путина, то они все чаще обращаются против властей предержащих, считая их недостаточно радикальными.

— Ситуация похожа на ту, что существует в либеральной общественности. Не можем дотянуться до Владимира Владимировича, дотянемся хотя бы до ФБК (политорганизация сторонников Навального. — Ред.) или Ходорковского, и ему пасть порвем!

Некоторые оппозиционеры, по Орешкину, впадают в заблуждение: "Если мы не верим в Путина, то и страна не верит".

— Я с некоторым испугом и опасением наблюдаю, как формируется психология микросоциума изгнанцев. Вместо того, чтобы серьезно думать, как выбраться из этой ситуации, работать с российским сектором, мы стараемся сделать "хорошо" для Украины. Надо говорить с русским большинством. Говорить с ним о том, что будет лучше, когда Путин проиграет — как делал в свое время Владимир Ильич Ленин. Что сейчас происходит — это как говорить учителю ученику, что ты козел и никогда ничему не научишься. Если хотим говорить с российским общественным мнением, нужно учитывать его правила. Вместо того, чтобы обвинять в подлости Диму Муратова или Алексея Венедиктова, нужно им помочь.

"И, конечно, ключевой вопрос — это мужество украинских воинов, — вернулся господин Орешкин в рамки дискурса. — Зашли в Курскую область, это был когнитивный диссонанс. Потом это вытеснили куда–то на периферию".

Целью Путина, считает господин Орешкин, была маленькая победоносная война, чтобы Украина пришла с хлебом–солью. Теперь же цель этого "психически не совсем здорового человека" — выйти из войны.

— Нет у России ресурсов, чтобы переправиться на левый берег Днепра. В 2025 году за один день 36,2 миллиарда рублей (около 360 млн евро) будет тратиться на войну — это целый годовой бюджет Республики Алтай. Мне кажется, мы вдохновляем друг друга, вместо того чтобы вдохновлять или демотивировать российское большинство. Надо сменить приоритеты.

В тылу куется победа в бою

Общественно–политический деятель, одна из основателей "Открытого университета" Елена Лукьянова ныне живет в Юрмале и также сотрудничает с воюющем в ВСУ легионом "Свободная Россия". Она считает, что в каждой войне важен тыл — и его составная часть, образование.

— Уже в детском саду вводят "разговоры о важном", изгоняют преподавателей из вузов. Это облегчает нам задачу.

— Я не очень согласна с Дмитрием Борисовичем Орешкиным. Я не понимаю, как нам вести этот разговор. Главное, чего не хватает в России — это справедливости", — полагает Е. Лукьянова. Она сделала предположение, что на исторической родине может быть востребована "новая нормальность", для примера — независимый суд. Правительство России, со своей стороны, предпринимает "людоедские" шаги.

— Мы не знаем, куда пойдет трансформация этого режима. Нам нужно усиливать тыл, иначе будет поражение.

Политолог Константин фон Эггерт констатировал наличие "меняющейся ситуации на фронтах". Однако в то же время нарастает усталость российского общества. Пока что нет ответа на вопросы о будущих репарациях России Украине, о наказании военных преступников. "Конечно да!" — уверен фон Эггерт.

— Я бы не стал волноваться вокруг выборов в Соединенных Штатах. Нужно больше внимания обращать на европейскую стойкость, а она оставляет желать лучшего…

Хуже, чем при Второй мировой

Инициатор Форума Свободной России Гарри Каспаров суммировал:

— Некоторые вещи меня загоняют в интеллектуальный тупик. Мы не знаем, как может трансформироваться путинский режим. Но он не реформируется, пока не будет проиграна война. Да, возможно, процент поддержки ниже, чем в фашистской Германии в 1943 году. Но он — зашкаливающий. У нас нет возможностей пробить этот щит. Российская пропаганда добилась огромных успехов в странах Запада, в том числе и в Америке. Там есть движение за прекращение помощи Украине. Но победа демократов дает шанс на отход от позорной политики Байдена…

Пока, констатировал гроссмейстер Каспаров, флаг Украины над Севастополем — утопия. "Сколько раз в кабинетах я слышал эти усмешки — да, вы чемпион мира, но…"

— Война может закончиться только двумя вариантами — победой Путина или победой Украины. Для большинства в России война принесла благосостояние. Кто стреляет в спину украинскому военнопленному? Рядовой "наш мальчик". Три года почти идет война, но мы не видим потенциала для изменений. Они нужны на линии фронта. В России даже Курск смогли заиграть — гасится и такая ситуация. А потому что в сознании россиян: мы освобождаем Угледар. Мы видим, как пропаганда достигает невиданных высот…

И ситуацию Второй мировой, считает Гарри Кимович, нельзя относить на сегодня:

"С Гитлером тогда весь мир воевал, в Америке голоса тех, кто был против войны, не были слышны".

Сейчас же совещание ведущих лидеров Запада в Германии господин Каспаров воспринимает также весьма критично:

— Байден, Макрон, Шольц, Стармер — это сборище политических импотентов. Будут обсуждать, как Украину сдать Путину.

(Кстати, Джо Байден решил отложить поездку в Германию. Ожидалось, что Байден пробудет в Германии с 10 по 12 октября, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. — bb.lv)

Гарри Каспаров призвал не бояться брать пример с Ленина, который призывал к поражению России в Первой мировой войне: "Мы его не любим, но вообще–то они победили".

"Империя обречена на распад"

Об этом заявил медиаэксперт Максим Кузахметов. На его толстовке был экзотический флаг — синий крест в красной окантовке на желтом фоне. Это Ингрия, или Ингерманландия — регион, который ныне называется Ленинградской областью.

Господин Кузахметов уверял собравшихся: было бы хорошо, чтобы Россия в рамках деколонизации разделилась, желательно по границам нынешних субъектов федерации. А кровопролития бояться — так что, оно разве сейчас уже не идет?

— Тульская республика, Псковская республика — это дотационные регионы, я не понимаю, как это будет, — сказал на это оппозиционер и бывший арестант Даниил Константинов. — Если говорить о деколонизации как изгнании русского языка и всего русского — то я против этого.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В отеле, где проходило мероприятие, находились стойки, где были QR–коды, отсканировав которые, можно было пожертвовать деньги "российским добровольцам", которые воюют в Украине против России. Так в прошлом году было собрано 50 000 евро для батальона "Сибирь".

Фото Youtube.