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Латвийским пенсиям грозит новая реформа: министр финансов наносит ответный удар 3

Политика
Дата публикации: 20.10.2024
BB.LV
Латвийским пенсиям грозит новая реформа: министр финансов наносит ответный удар
ФОТО: Freepik

Как известно, из всех налоговых предложений правительства наибольший резонанс вызвало предложение перераспределить 1% социальных взносов наемных работников из второго пенсионного уровня в первый.

Процент один, а шума много

Против этого категорически выступили прежде всего банки и пенсионные фонды, которые управляют (обслуживают) средствами второго пенсионного уровня и получают соответствующие проценты с этих денег за управление.

Напомним, что второй пенсионный уровень — это личные пенсионные накопления латвийцев, которые и образуются от ежемесячных отчислений в рамках социального взноса. Начиная с 2016 года ежемесячные отчисления составляют 6% от общих отчислений в рамках соцналога. Со следующего года будет отчисляться 5%, а упомянутый 1% пойдет в первый пенсионный уровень, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам.

Банки и ряд экспертов обвинили правительство в том, что подрывается репутация государства, снижается доверие к пенсионной системе и это все в итоге отразится на тех латвийцах, которые пойдут на пенсию через 30–40 лет…

Понятно, что нынешних политиков едва ли волнует, что будет с нами через 30–40 лет. Да и потом, кто сегодня знает, как будет развиваться ситуация через три десятилетия? К тому же эксперты Минфина и Минблага подсчитали, и выяснилось, что поскольку сокращение отчислений во второй уровень будет кратковременным, то особого влияния на размер пенсий будущих пенсионеров этот шаг не окажет.

Но жесткая критика со стороны банков правящим политикам, разумеется, не понравилась, и они, судя по всему, решили не ограничиваться только введением налога на сверхприбыль банков, но и вплотную заняться тем, как банки управляют пенсионными накоплениями населения.

И вот на этой неделе глава Минфина Арвилс Ашераденс в прямом телеэфире заявил, что за 17 лет существования второго пенсионного уровня банки смогли заработать для жителей за использование этих пенсионных денег всего 4%. То есть прибыль за использование уже не только миллионов, а миллиардов евро за 17 лет составила 4%.

"На мой взгляд, эта система толком не работает, и необходимы изменения", — убежден глава Минфина.

Деньги уходят из Латвии

Но и это еще не все — накопления на втором пенсионном уровне банки главным образом инвестируют в проекты за рубежом. Из 8 миллиардов евро накоплений во втором пенсионном уровне в Латвии крутятся только порядка 8–9 процентов. "Это просто трагедия!" — заявил недавно в программе Kas notiek Latvijā? на LTV1 экономист Эдгарс Вольскис.

Справедливости ради заметим, что в Латвии особо и некуда инвестировать, причем так, чтобы извлечь прибыль. Ведь рынок капитала в Латвии, мягко говоря, очень вялый и ограниченный.

Идея вывести госпредприятия на биржу пока так и не реализовалась и, насколько можно понять, в ближайшее время и не реализуется. При этом, конечно же, масштабные средства пенсионного фонда могли бы разогреть латвийскую экономику.

Стоит отметить, что в Латвии действует и третий пенсионный уровень — это частные пенсионные фонды, участие в которых сугубо добровольное. Но копят средства в таких фондах незначительное число работающих латвийцев.

Увязать проценты с эффективностью

Так или иначе, но правящие политики теперь намерены всерьез заняться тем, как работает второй пенсионный уровень.

На этой неделе министр Ашераденс намекнул, что в ближайшие годы будет реализована своего рода реформа, которая затронет именно управляющие пенсионными фондами компании.

Судя по всему, планируется увязать процент за обслуживание пенсионных денег с доходностью накоплений. А именно: чем лучше банки управляют пенсионными деньгами, то есть чем выше доходность от вложений пенсионных денег в инвестиционные проекты, тем и больше банки получают за управление данными средствами.

Теряется смысл?

Очевидно, что при всех проблемах с латвийским рынком капитала все–таки финансисты, которые управляют пенсионными средствами, должны были работать эффективнее, иначе смысл накоплений второго пенсионного уровня теряется.

Напомним, что основная цель создания второго пенсионного уровня была в том, чтобы обезопасить работающих латвийцев от возможных социальных потрясений и чтобы за счет накоплений во втором пенсионном уровне латвийцы могли получить прибавку к основной пенсии по старости. Пока эта прибавка даже не покрывает потерь от инфляции…

Конечно, еще рано говорить о том, рискнут ли политики серьезно реформировать систему управления пенсионными накоплениями второго уровня, но ясно одно: нынешний уровень пенсий большинство населения не удовлетворяет. Даже средняя пенсия в Латвии уже не отвечает реальному прожиточному минимуму.

#пенсии #правительство
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (3)

  • 20-го октября

    Военными Властями СССР с 1992 установлена мин пенсия в 210 сов рубля(1 руб почти 1 гр золота). по нынешнему курсу в баксах 11 700.

    вот и думайте сколько вам все 15 торговых компаний не доплачивают пенсионерам.

    мин ЗП 250 сов рубля

    4
    2
  • JB
    Janis Berzin
    20-го октября

    "основная цель создания второго пенсионного уровня была в том, чтобы обезопасить работающих латвийцев" - основная цель это изъятие средств для населения и передачи их инвестфондам и банкам, для увеличения их прибылей. Автор походу статьи сам себе противоречит. 4% прироста накоплений не покрывают инфляции, которая в 2022 была 17,2%, в 2023 была 9,1%.

    10
    0
  • Д
    Дед
    20-го октября

    Пустое сотрясание воздуха. Ни одному латышскому правителю не дадут зарубежные банки свое рыло засовывать. А эти танцы с налогами на банки, оплатят латышские жители, если будет сильно не комфортно, банки либо сменят правителей, либо уйдут, и останется латышская экономика еще и без денег.

    18
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